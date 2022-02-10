Varini minimiza postura ‘antijogo’ do Democrata e exalta: 'Nós nos dedicamos em jogar'

O Cruzeiro so conseguiu marcar o gol da vitória sobre o Democrata-GV, 1 a 0, egol de Edu, depois dos 50 minutos do segundo tempo. A equipe de Valadares imprimiu uma forte marcação, mas também fez muita "cera" durante o jogo, atrasando sempre que podia o reinicio da partida.

Por isso, o auxiliar de Paulo Pezzolano. Martin Varini, destacou a força mental da equipe azul, que focou em jogar e não desistir da busca pelo resultado positivo. Para ele a postura azul foi exemplar. Confira nos vídeos da matéria. Varini destacou a força mental da Raposa contra o rival que fazia cera e só se defendia na partida-(Marco A. Ferraz/Cruzeiro)