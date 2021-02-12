Vão renovar? Corinthians negocia permanência de Jemerson, Otero e Cazares

Crédito: Montagem/Ag. Corinthians

Enquanto ainda disputa a temporada 2020, o Corinthians já tem coisas a resolver para a temporada 2021 e um desses assuntos pendentes é a renovação contratual de um trio de jogadores, que tem vínculo com o clube até o fim de junho. Apesar de tratar a situação com cautela e sem pressa, os dirigentes já iniciaram as conversas com Jemerson, Otero e Cazares.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Contratados recentemente pelo Timão, cada um deles chegou de forma diferente para o elenco, mas todos fecharam contrato por um ano com opção e prioridade de renovação. Como o acordo se encerra em 30 de junho, eles poderiam assinar um pré-contrato com outro clube. Isso, por enquanto, não deve acontecer, uma vez que a preferência é por permanecer no Alvinegro.

Em entrevista ao canal do jornalista Alexandre Praetzel, no YouTube, o diretor de futebol corintiano, Roberto de Andrade, confirmou que as tratativas estão em andamento. Mesmo com discordâncias daqui e dali, a expectativa é de que as três situações tenham um final feliz para o Corinthians até o meio do ano.

- Todas as renovações e conversas estão em andamentos, estamos conversando. Eu acredito que a gente terá sucesso nas renovações. Não é fácil quando se fala de dinheiro, um lado quer menos, o outro lado quer mais, isso é normal. Então a gente fica no impasse, esfria um pouco, depois demora uns dias, retoma e assim vai, mas acho que vai acabar tudo bem - disse o dirigente.Ao lado de Alessandro, gerente de futebol, Roberto de Andrade é quem cuida das negociações e a impressão é de que as tratativas para a permanência de Jemerson sejam as mais complicadas por se tratar de um atleta mais caro, que tem mercado fora do país e, quando chegou ao Timão, aceitou reduzir os salários neste primeiro período no clube, por isso deve haver um aumento.

- O mais difícil dos três é o Jemerson, porque envolve valores bem mais altos, é onde a gente está com um pouquinho mais de preocupação, por ele ser um grande jogador, enfim, mas ele é o mais difícil, vamos chamar assim.

Segundo apurou o LANCE!, os principais entraves moram no tempo de contrato. Enquanto o Corinthians quer uma renovação mais curta, os jogadores buscam um período mais longo, principalmente nos casos de Otero e Cazares, que estão adaptados e desejam ficar no Parque São Jorge. Já a situação de Jemerson passa mais pela adequação salarial compatível para os dois lados.