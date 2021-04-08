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Vanderlei veste a camisa do Vasco, passa por exames e será apresentado nesta sexta-feira

Goleiro de 37 anos chega para repor a saída de Fernando Miguel, emprestado ao Atlético-GO. Lucão é o atual titular, mas tem apenas 20 anos...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 18:14
Crédito: Vanderlei esteve no Hospital Quinta D'Or com Gustavo Caldeira, diretor médico do Vasco (João Isidro/Vasco.com.br
Contratado para ser o titular na temporada 2021, o goleiro Vanderlei vestiu pela primeira vez a camisa do Vasco. Ele foi submetido a exames num hospital na Zona Norte do Rio e será apresentado oficialmente como reforço nesta sexta-feira. Ele estava no Grêmio e foi anunciado no último domingo.Aos 37 anos, Vanderlei será o nome experiente da posição. Atual dono da meta com o empréstimo de Fernando Miguel para o Atlético-GO, Lucão tem apenas 20 anos.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O reforço mais recente do Cruz-Maltino passou uma temporada no Tricolor Gaúcho. Antes, passou cinco anos no Santos e oito no Coritiba, dentre os clubes nos quais mais se destacou.

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