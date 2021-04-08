Vanderlei veste a camisa do Vasco, passa por exames e será apresentado nesta sexta-feira

Contratado para ser o titular na temporada 2021, o goleiro Vanderlei vestiu pela primeira vez a camisa do Vasco. Ele foi submetido a exames num hospital na Zona Norte do Rio e será apresentado oficialmente como reforço nesta sexta-feira. Ele estava no Grêmio e foi anunciado no último domingo.Aos 37 anos, Vanderlei será o nome experiente da posição. Atual dono da meta com o empréstimo de Fernando Miguel para o Atlético-GO, Lucão tem apenas 20 anos.