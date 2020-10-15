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futebol

Vanderlei Luxemburgo deixa o comando do Palmeiras

Terceira derrota seguida torna permanência insustentável
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Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 21:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 21:06
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Palmeiras. O treinador não aguentou a pressão após a terceira rodada seguida no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Coritiba por 3 a 1, no Allianz Parque.
Luxemburgo já havia cogitado deixar o comando antes mesmo da partida de hoje e o resultado negativo tornou a manutenção insustentável. Pressionado, ele repetiu a sequência de três reveses seguidos que culminou na demissão do antecessor Mano Menezes.
A coletiva de imprensa programa para o YouTube, acabou adiada e será gravada. O clube alegou problemas técnicos na transmissão.Com 18 vitória em 38 jogos, em 2020, o Palmeiras faz um ano de altos e baixos. Campeão Paulista e primeiro colocado geral na classificação da Copa Libertadores, o Verdão já é o sétimo colocado no campeonato nacional e vem de derrotas doloridas, como a sofrida diante do São Paulo, para quem nunca havia perdido no Allianz Parque desde a inauguração do estádio, em 2014.
Vanderlei chegou ao Palmeiras em Dezembro de 2019, com a promessa de reconduzir o clube ao seu ‘DNA de futebol’, de domínio e ofensividade. Substituindo Mano Menezes e opção à negociação frustrada com Jorge Sampaoli, Luxa viveu, nessa quinta passagem pelo clube, o auge com o título paulista, mas encerra o trabalho dez meses depois.
A quarta passagem de Luxemburgo no Palmeiras termina com 38 jogos, 18 vitórias, 15 empates e cinco derrotas.

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