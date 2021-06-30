Vanderlei cita confusão no fim, e afirma que expulsão foi decisiva na derrota em Goiânia: 'Dificultou muito'

Crédito: Vasco não conseguiu sustentar a pressão e perdeu para o Goiás por 1 a 0 na Serrinha (Rafael Ribeiro/Vasco

Com um a menos desde os cinco minutos do primeiro tempo, o Vasco não conseguiu segurar a pressão e perdeu para o Goiás por 1 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Após o apito final, uma confusão ganhou à beira do campo, e o goleiro Vanderlei explicou o ocorrido e analisou o desempenho do Gigante da Colina.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar retornando depois da Covid-19. A gente perdeu um jogador logo no início. Dificultou muito. A nossa equipe lutou, tentou fazer os gols. Os jogadores deles também depois que fizeram gol começaram a fazer gracinha, passaram o pé em cima da bola e a gente sabe como é. Exalta os ânimos um pouco, é difícil. A gente sabe que isso é muito feio e o espetáculo não precisa disso. As equipes desenvolveram um jogo bem jogado e está ai até agora essa confusão - disse o arqueiro vascaíno, que retornou após se recuperar da Covid-19.

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Com o revés, o Cruz-Maltino segue com 10 pontos e caiu para a oitava colocação da competição nacional. Na próxima rodada, o time terá diversos desfalques. Além de Juninho e Bruno Gomes, expulsos, Léo Jabá, Morato e Matías Galarza tomara o terceiro cartão amarelo e não poderão entrar em campo.

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