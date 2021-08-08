Vanderlei celebra vitória do Vasco após temporal: 'Série B é assim: às vezes tem condição adversa'

Crédito: Vanderlei comemorou o triunfo do Vasco sobre o Vitória (Reprodução de vídeo / Twitter Vasco

Apesar da forte chuva e das péssimas condições do gramado do Barradão, o Vasco levou a melhor sobre o Vitória por 1 a 0 e voltou a somar três pontos na Série B do Brasileirão. Após o fim da partida, que chegou a ficar uma hora paralisada, o goleiro Vanderlei minimizou as adversidades e ressaltou a importância de emplacar uma sequência de triunfos.

+ ATUAÇÕES: Sarrafiore decide para o Vasco em noite de muita água e pouca inspiração- Temos que nos adaptar. Série B é assim. Às vezes tem condição adversa. Mas temos que seguir assim para ter sequência de vitórias e conseguir o objetivo de colocar o Vasco de volta na primeira divisão.

Ao lado do sistema defensivo, Vanderlei fez partida segura e conseguiu ajudar o Vasco a suportar a pressão adversária. O goleiro apareceu com destaque no segundo tempo ao realizar grande defesa em chute de fora da área do Vitória. + Vasco na cola do G-4: veja a tabela completa da Série B