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futebol

Vanderlei celebra vitória do Vasco após temporal: 'Série B é assim: às vezes tem condição adversa'

Goleiro foi um dos destaques da equipe no 1 a 0 sobre o Vitória, neste sábado, em Salvador...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 22:58

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 22:58
Crédito: Vanderlei comemorou o triunfo do Vasco sobre o Vitória (Reprodução de vídeo / Twitter Vasco
Apesar da forte chuva e das péssimas condições do gramado do Barradão, o Vasco levou a melhor sobre o Vitória por 1 a 0 e voltou a somar três pontos na Série B do Brasileirão. Após o fim da partida, que chegou a ficar uma hora paralisada, o goleiro Vanderlei minimizou as adversidades e ressaltou a importância de emplacar uma sequência de triunfos.
+ ATUAÇÕES: Sarrafiore decide para o Vasco em noite de muita água e pouca inspiração- Temos que nos adaptar. Série B é assim. Às vezes tem condição adversa. Mas temos que seguir assim para ter sequência de vitórias e conseguir o objetivo de colocar o Vasco de volta na primeira divisão.
Ao lado do sistema defensivo, Vanderlei fez partida segura e conseguiu ajudar o Vasco a suportar a pressão adversária. O goleiro apareceu com destaque no segundo tempo ao realizar grande defesa em chute de fora da área do Vitória. + Vasco na cola do G-4: veja a tabela completa da Série B
Com o resultado, o Vasco chegou aos 25 pontos e se reaproximou do G-4 da Série B. A equipe saltou para sexta colocação e está a apenas dois pontos do Avaí, primeiro clube na zona do acesso. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, contra o Vila Nova.

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