Vanderlan celebra bom momento pelo profissional do Palmeiras: ‘Sempre sonhei com isso’

Na maior sequência de partidas deste o retorno do futebol, o Palmeiras vive uma maratona de 18 jogos em 41 dias, tendo em média um compromisso a cada 52 horas. Em vista disso, a comissão técnica de Abel Ferreira optou por utilizar o Campeonato Paulista como um laboratório aos mais jovens e tempo de descanso para aqueles que tem atuado mais frequentemente.
Fruto dessa filosofia, o jovem defensor Vanderlan, de 18 anos, foi testado, e agradou a comissão técnica. Com três jogos como titular no Campeonato Paulista, a promessa atuou em todas as ocasiões como o zagueiro esquerdo, em uma linha com três defensores. Antes das partidas pelo Paulistão, ele havia atuado duas vezes (uma como titular) no Campeonato Brasileiro de 2020, ambas como lateral.
Dentro de campo durante os 90 minutos contra a Ponte Preta, Vanderlan realizou uma bela partida, ajudando a equipe na vitória por 3 a 0, no Moises Lucarelli, em Campinas. Estatisticamente, foram 66 toques na bola, 85% de aproveitamento nos passes, quatro interceptações, três desarmes, 100% de aproveitamento em duelos (6/6), além de sair sem nenhum drible sofrido.- Após o jogo em Campinas, senti um mix de sentimentos: euforia, alegria… Não consegui nem dormir direito. Foi uma sensação inexplicável. Foi muito bom voltar para casa e ouvir falarem bem de mim e do Michel (estreante no confronto), que fizemos uma partida segura e saímos sem tomar gol, que é o principal objetivo da zaga. – disse o zagueiro em entrevista para a TV PALMEIRAS/FAM.
Nascido no interior da Bahia, em Brumado, a joia chamou atenção no Jacuipense, antes de se transferir para o Palmeiras aos 15 anos, em 2017. Sempre demostrando polivalência, o jovem já foi utilizado como zagueiro, lateral-esquerdo e até mesmo como ponta.
- Nasci em Brumado-BA, cidade que fica 500 quilômetros de Salvador. Saí de casa aos 13 anos para jogar no Jacuipense-BA, onde fiquei por nove meses e acabei chamando a atenção de um captador do Palmeiras. Aí joguei pouco no meu primeiro ano aqui, depois no Sub-16 comecei a me destacar um pouco e me firmei mesmo como titular no Sub-17. – disse o camisa 46, contando sua história.Cotado para entrar na formação inicial da partida de hoje, Vanderlan, Pedro Bicalho e Gustavo Garcia passaram pelo trote organizado pelos veteranos Lucas Lima e Jailson e tiveram seus cabelos cortados no treino desta segunda-feira (17), último trabalho antes da partida.
- Aqui tem grandes estrelas, jogadores renomados que ganharam vários títulos na carreira. Agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de estar aqui com jogadores que eu só via pela televisão. Sobre disputar competições como Libertadores, sempre sonhei com isso e hoje estou podendo realizar – concluiu o jovem.
O Palmeiras volta a campo na noite desta terça (18), diante do Defensa y Justicia, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Garantido em primeiro lugar no Grupo A, a expectativa é de que a equipe atue com uma formação reserva no Allianz Parque, às 19 horas e 15 minutos do horário de Brasília.