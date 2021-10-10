Van Gaal, técnico da Holanda, critica Barcelona e defende Ronald Koeman

Louis van Gaal, técnico da Holanda, criticou o Barcelona e saiu em defesa de Ronald Koeman, comandante da equipe culé. Em coletiva de imprensa neste domingo, o treinador da Laranja afirmou que as pessoas ligadas ao clube catalão miram os estrangeiros quando o time não vive boa fase.- Quando tudo está bem e faz grandes contribuições, como fez Frenkie de Jong nos dois últimos anos, então não há nada para se preocupar. Mas quando vai mal, as pessoas do Barcelona miram os estrangeiros. E este caso se aplica ao treinador. A história se repete.