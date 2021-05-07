Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Valorizado, Paulo Victor ganha moral e se consolida como revelação do Botafogo

Lateral-esquerdo apareceu no elenco profissional para "tapar buraco", mas surpreendeu com atuações, virou titular e uma das surpresas positivas do Alvinegro na temporada...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Imagine a cena: por diferentes motivos, três jogadores da mesma posição estão sem condição de jogo. A solução é apostar em um garoto de 18 anos que ainda não tinha passado pela categoria profissional. Ele, contudo, apresenta ótimas atuações individuais, tem personalidade e não sai mais da equipe. Este é o caso de Paulo Victor, do Botafogo.
+ Rhuan, do Botafogo, joga torneio amador no Rio de Janeiro no fim de semana
O lateral-esquerdo subiu ao time principal do Alvinegro no começo da temporada 2021 às pressas porque Guilherme Santos e Hugo estavam lesionados e Rafael Carioca ainda não estava regularizado. Meses depois, está na frente dos três na rotação do treinador Marcelo Chamusca.
O garoto se consolidou como uma das principais revelações do clube de General Severiano e uma das poucas notícias positivas do Alvinegro neste começo de temporada. Eliminado do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo, pelo menos, é uma "luz no fim do túnel" no que diz respeito a atuações.
+ Ênio pode ser uma das soluções para trazer velocidade ao Botafogo
Paulo Victor, contudo, ainda não possui uma relação contratual fixa com o Glorioso. Ele está emprestado pelo Nova Iguaçu, clube que possui forte conexão com o Alvinegro. O clube de General Severiano precisa desembolsar R$ 300 mil até dezembro para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta.
O jogador está valorizado dentro e fora de campo. De "tapa-buraco" a titular absoluto, Paulo Victor tem minutos de destaque na temporada 2021 e surge como mais um nome de destaque por meio das categorias de base.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados