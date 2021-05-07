Valorizado, Paulo Victor ganha moral e se consolida como revelação do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Imagine a cena: por diferentes motivos, três jogadores da mesma posição estão sem condição de jogo. A solução é apostar em um garoto de 18 anos que ainda não tinha passado pela categoria profissional. Ele, contudo, apresenta ótimas atuações individuais, tem personalidade e não sai mais da equipe. Este é o caso de Paulo Victor, do Botafogo.

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O lateral-esquerdo subiu ao time principal do Alvinegro no começo da temporada 2021 às pressas porque Guilherme Santos e Hugo estavam lesionados e Rafael Carioca ainda não estava regularizado. Meses depois, está na frente dos três na rotação do treinador Marcelo Chamusca.

O garoto se consolidou como uma das principais revelações do clube de General Severiano e uma das poucas notícias positivas do Alvinegro neste começo de temporada. Eliminado do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo, pelo menos, é uma "luz no fim do túnel" no que diz respeito a atuações.

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Paulo Victor, contudo, ainda não possui uma relação contratual fixa com o Glorioso. Ele está emprestado pelo Nova Iguaçu, clube que possui forte conexão com o Alvinegro. O clube de General Severiano precisa desembolsar R$ 300 mil até dezembro para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta.