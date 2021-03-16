Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Valores são fora da realidade, e Fluminense não abre negociações por Roger Guedes; clube foca em Willian
futebol

Valores são fora da realidade, e Fluminense não abre negociações por Roger Guedes; clube foca em Willian

De volta à Libertadores após oito anos, o Fluminense busca reforços para a disputa da competição intercontinental...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:02
Crédito: Atualmente, Roger Guedes atua na China (Divulgação
Em live com o locutor Luiz Penido, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que o Tricolor tinha interesse na contratação do atacante Roger Guedes, do Shandong Luneng, da China. No entanto, em contato com a reportagem do site ge, Mário admitiu que jogador está fora realidade financeira do clube e afirmou que sequer abriu negociação. > Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores - O empresário do atleta nos informou hoje que ele deve renovar na China, razão pela qual sequer iniciamos qualquer negociação. Além disso, os valores de salário que nos foram informados seriam incompatíveis com as condições financeiras do Fluminense no momento. Nossa política de austeridade segue e não sairemos das diretrizes que criamos - afirmou Mário ao site.
> Veja a tabela do Campeonato CariocaINTERESSE EM WILLIAN BIGODE
Ainda na live de Penido, Mário Bittencourt revelou que já entrou em contato com o Palmeiras e com o estafe de Willian. Ele foi informado que o clube paulista ainda pretende conversar com o jogador, que tem contrato até o fim de 2021, para definir o futuro.
- Temos interesse sim na contratação. Já foi falado pelo nosso diretor executivo e precisamos que ele defina sua situação com o Palmeiras. Falamos com o Palmeiras, que disse que tem conversa marcada com o jogador. A saída de um jogador desse depende da vontade do clube e do atleta. Não temos condição de comprar o jogador.
- Podemos tentar uma composição com o Palmeiras, algum jogador ir para lá ou, se ele se acertar, uma liberação. Se não for interesse dele seguir lá, já deixamos o interesse bem claro, inclusive para o representante do atleta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados