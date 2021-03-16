Valores são fora da realidade, e Fluminense não abre negociações por Roger Guedes; clube foca em Willian

Crédito: Atualmente, Roger Guedes atua na China (Divulgação

Em live com o locutor Luiz Penido, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que o Tricolor tinha interesse na contratação do atacante Roger Guedes, do Shandong Luneng, da China. No entanto, em contato com a reportagem do site ge, Mário admitiu que jogador está fora realidade financeira do clube e afirmou que sequer abriu negociação. > Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores - O empresário do atleta nos informou hoje que ele deve renovar na China, razão pela qual sequer iniciamos qualquer negociação. Além disso, os valores de salário que nos foram informados seriam incompatíveis com as condições financeiras do Fluminense no momento. Nossa política de austeridade segue e não sairemos das diretrizes que criamos - afirmou Mário ao site.

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Ainda na live de Penido, Mário Bittencourt revelou que já entrou em contato com o Palmeiras e com o estafe de Willian. Ele foi informado que o clube paulista ainda pretende conversar com o jogador, que tem contrato até o fim de 2021, para definir o futuro.

- Temos interesse sim na contratação. Já foi falado pelo nosso diretor executivo e precisamos que ele defina sua situação com o Palmeiras. Falamos com o Palmeiras, que disse que tem conversa marcada com o jogador. A saída de um jogador desse depende da vontade do clube e do atleta. Não temos condição de comprar o jogador.