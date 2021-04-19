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futebol

Vale taça! Ferj define Flamengo x Volta Redonda para sábado à noite

Fla só pode levar a Taça Guanabara se vencer o Voltaço pela 11ª rodada do Carioca...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 14:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 14:05
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Flamengo e Volta Redonda medirão forças pelo Campeonato Carioca neste sábado. E, nesta segunda-feira, a Ferj definiu a tabela da última rodada e, consequentemente, o horário do confronto que pode definir o campeão da Taça Guanabara: a bola rolará a partir das 19h deste dia 24, no Maracanã.Em caso de vencedor, a taça (outrora do primeiro turno estadual) irá para a galeria de um dos clubes envolvidos no jogo deste sábado. Atualmente, o Volta Redonda lidera a Taça Guanabara, com 21 pontos, um a mais em relação ao Flamengo, o segundo colocado.
Já no caso de um hipotético empate, o Voltaço só perderá o título simbólico se o Fluminense derrotar o Madureira, às 11h05 deste domingo.
+ Veja a tabela completa da Libertadores 2021
Antes de jogar pela Taça Guanabara, o Flamengo, classificado antecipadamente para as semifinais do Carioca, estreará na Libertadores. O primeiro jogo será contra o Vélez Sarsfield-ARG, em Buenos Aires, às 21h30 (de Brasília) desta terça, pelo Grupo G. A delegação já está na capital argentina (veja imagens).

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