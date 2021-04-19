Vale taça! Ferj define Flamengo x Volta Redonda para sábado à noite

Flamengo e Volta Redonda medirão forças pelo Campeonato Carioca neste sábado. E, nesta segunda-feira, a Ferj definiu a tabela da última rodada e, consequentemente, o horário do confronto que pode definir o campeão da Taça Guanabara: a bola rolará a partir das 19h deste dia 24, no Maracanã.Em caso de vencedor, a taça (outrora do primeiro turno estadual) irá para a galeria de um dos clubes envolvidos no jogo deste sábado. Atualmente, o Volta Redonda lidera a Taça Guanabara, com 21 pontos, um a mais em relação ao Flamengo, o segundo colocado.