Vale muito! Premiação da Copa do Brasil equivale a boa parte da folha salarial do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/ Botafogo

O rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão potencializou um dos maiores problemas do Botafogo: a parte financeira. Com a queda dos contratos de televisão e cotas, o Alvinegro se adaptar a uma nova realidade. Desta forma, as premiações da Copa do Brasil aparecem como fundamentais. O Glorioso estreia na competição nesta quarta-feira, diante do Moto Club, no Castelão, em São Luís, às 21h30. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

Se classificado para a segunda fase, o Botafogo embolsará R$ 1,15 milhão pela premiação. A atual folha salarial do elenco varia entre R$ 1,7 a 1,9 milhão. Ou seja, o possível dinheiro recebido pela vitória diante do Moto Club pode representar 60% a 67% do valor total dos vencimentos mensais do Alvinegro.

Mais da metade de um mês de salários, portanto, podem ser "pagos" por uma possível classificação no Maranhão. O Botafogo, por estar melhor colocado no ranking de clubes da CBF, garante a vaga diante do Moto Club até mesmo com um empate.

Financeiramente, a Copa do Brasil é o caminho ideal para o Botafogo. Com a maior premiação do país, a diretoria espera que o Alvinegro faça uma campanha significativa, mesmo com o time estando na segunda divisão, para arrecadar fundos.