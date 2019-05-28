Valdir Bigode lamenta empate do Vitória com a Caldense: "Jogamos bem"

Valdir Bigode, técnico do Vitória Crédito: Vitor Jubini

Em circunstâncias normais, o Vitória estaria celebrando o ponto conquistado em Poços de Caldas, após o empate em 0 a 0 com a Caldense no último sábado , pela quarta rodada da Série D. Porém, pelo contexto do confronto, o resultado foi lamentado pelo técnico Valdir Bigode.

"(Lamentação pelo empate) até pelo volume de jogo e as oportunidades criadas. Igual foi o primeiro jogo, que perdemos de dois a zero. A sensação é muito ruim, se tivéssemos jogado muito mal, a sensação seria boa: 'Jogamos muito mal, merecíamos perder e saímos com o empate'. Mas foi ao contrário, jogamos muito bem, criamos as oportunidades, então o gosto é ruim."

Pelo segundo jogo consecutivo o Vitória criou chances claras e não conseguiu convertê-las em gols. Questionado se o momento dos homens de frente liga o “sinal amarelo”, o treinador do Alvianil foi além.

"Liga o sinal vermelho mesmo, é muita preocupação. A gente está ensaiando as jogadas, fazendo trabalho de finalização, cruzamento, todo o treino que a gente faz, curto ou longo, a gente dá passes em profundidade, pra termos a finalização. Temos tido as oportunidades nos jogos, mas os nossos jogadores não estão sendo felizes. Mas vamos continuar trabalhando para que eles possam deslanchar e nos ajudar."

O resultado em Poços de Caldas manteve o Vitória na terceira posição do Grupo A12 da Série D. No próximo sábado o Alvianil recebe a visita da Portuguesa-RJ, segunda colocada da chave, a dois pontos dos capixabas. O jogo será às 15 horas.

Dessa forma, o confronto do próximo final de semana ganha contornos decisivos. Um triunfo coloca o Vitória-ES na zona de classificação para a segunda fase, porém uma derrota elimina a equipe capixaba com uma rodada de antecedência. Ciente da situação, Valdir revelou como todo o clube está encarando o duelo deste sábado.