Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vaiado, Felipe Melo provoca torcida do Millonarios em vitória do Fluminense na Libertadores
futebol

Vaiado, Felipe Melo provoca torcida do Millonarios em vitória do Fluminense na Libertadores

Volante foi vaiado por torcedores colombianos quando foi substituído e provocou arquibancada do estádio El Campín...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 00:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 00:06
Nesta terça-feira, o Fluminense fez a sua estreia na Libertadores. Com gols de David Braz e Germán Cano, o Tricolor venceu o Millonarios por 2 a 1, de virada, no Estádio El Campín. Na partida, Felipe Melo se envolveu em um episódio com um jogador do time colombiano e também com a torcida adversária. Vaiado quando substituído, o volante provocou a arquibancada. Felipe Melo foi titular durante a partida em Bogotá. Logo no início do jogo, o jogador foi empurrado por Eduardo Sosa, autor do primeiro gol do duelo, e reagiu. O árbitro deu amarelo para ambos os jogadores, e Sosa acabou sendo expulso 10 minutos depois por segunda amarelo, após uma falta em Willian. Aos 19 minutos do segundo tempo, ele foi substituído por Ganso.
> Veja a classificação do Carioca
Crédito: FelipeMelofoivaiadoportorcidadoMillonariosemvitóriadoFluminense(Foto:Staffimages/CONMEBOL

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados