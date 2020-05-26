Vai voltar! Relembre a situação do Flamengo no Campeonato Carioca

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Com a autorização dos órgãos governamentais do Rio de Janeiro, o elenco do Flamengo dá sequência à retomada das atividades e inicia a segunda semana de treinos no Ninho do Urubu. É um passo a mais para o retorno das partidas no Estado, que teve o torneio paralisado durante a fase de grupos da Taça Rio.

O LANCE! relembra como está a situação do time de Jorge Jesus no Estadual.

TAÇA GUANABARA: Campeão!

Após ficar em segundo lugar no Grupo A, atrás do Boavista, o Flamengo venceu o Fluminense na semifinal e chegou à decisão do primeiro turno. A vitória por 2 a 1 sobre o Boavista garantiu o título da Taça Guanabara ao time de Jorge Jesus.

TAÇA RIO: A situação atual

Com três vitórias em três jogos, o Flamengo lidera a chave A na fase de grupos da Taça Rio, seguido pelo Boavista, que tem seis pontos. A próxima partida do Rubro-Negro será contra o Bangu - a qual segue sem data para ser realizada.CAMPEONATO CARIOCA: A disputa pelo título

Com a conquista da Taça Guanabara, o Flamengo garantiu sua presença na decisão do Campeonato Carioca. A conquista do 36º título estadual, contudo, pode acontecer sem a necessidade de disputar uma decisão em mata-mata.

Para isso, a equipe de Jorge Jesus precisa ser campeã da Taça Rio e, na soma das fases de grupos dos dois turnos ter mais pontos que todos as demais equipes do Campeonato Carioca. No momento, o Flamengo tem 22 pontos (13 na TG e 9 na TR), atrás do Fluminense, com 15 na TG e 9 na TR (24 no total).