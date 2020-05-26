Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vai voltar! Relembre a situação do Flamengo no Campeonato Carioca

Equipe de Jorge Jesus já conquistou a Taça Rio e ainda tem a possibilidade de garantir o 36º troféu do Campeonato Carioca sem a necessidade das partidas decisivas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2020 às 11:00

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:00

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Com a autorização dos órgãos governamentais do Rio de Janeiro, o elenco do Flamengo dá sequência à retomada das atividades e inicia a segunda semana de treinos no Ninho do Urubu. É um passo a mais para o retorno das partidas no Estado, que teve o torneio paralisado durante a fase de grupos da Taça Rio.
O LANCE! relembra como está a situação do time de Jorge Jesus no Estadual.
TAÇA GUANABARA: Campeão!
Após ficar em segundo lugar no Grupo A, atrás do Boavista, o Flamengo venceu o Fluminense na semifinal e chegou à decisão do primeiro turno. A vitória por 2 a 1 sobre o Boavista garantiu o título da Taça Guanabara ao time de Jorge Jesus.
TAÇA RIO: A situação atual
Com três vitórias em três jogos, o Flamengo lidera a chave A na fase de grupos da Taça Rio, seguido pelo Boavista, que tem seis pontos. A próxima partida do Rubro-Negro será contra o Bangu - a qual segue sem data para ser realizada.CAMPEONATO CARIOCA: A disputa pelo título
Com a conquista da Taça Guanabara, o Flamengo garantiu sua presença na decisão do Campeonato Carioca. A conquista do 36º título estadual, contudo, pode acontecer sem a necessidade de disputar uma decisão em mata-mata.
Para isso, a equipe de Jorge Jesus precisa ser campeã da Taça Rio e, na soma das fases de grupos dos dois turnos ter mais pontos que todos as demais equipes do Campeonato Carioca. No momento, o Flamengo tem 22 pontos (13 na TG e 9 na TR), atrás do Fluminense, com 15 na TG e 9 na TR (24 no total).
No caso de qualquer outro clube vencer a Taça Rio, o Flamengo o enfrenta na decisão do Estadual em dois jogos. Se o Rubro-Negro for campeão do segundo turno, mas outra equipe somar mais pontos na somatória das fases de grupo, definem o torneio também em confronto mata-mata. Neste segundo cenário, a equipe de Jorge Jesus terá direito a escolha do mando de campo da primeira ou da segunda partida da final e jogará com a vantagem de dois empates.E MAIS:Landim comenta volta aos treinos e diz: 'Se eles (Botafogo) discordam, é uma indicação que estamos certos'Landim emite carta aberta e diz que 'alguns pretendem implantar intolerância política' no FlamengoFlamengo informa que jogadores e comissão técnica testaram negativo para a COVID-19Após saída do Azeite Royal, Flamengo pode ficar sem outro patrocinador E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados