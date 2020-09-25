Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vai ter jogo? Palmeiras vê rivalidade com o Flamengo aumentar a cada dia

Clubes têm mais um episódio quente nos bastidores e rivalidade se transforma em uma das mais fortes do Brasil nos últimos anos...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 11:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Palmeiras e Flamengo vêm dividindo o protagonismo do futebol brasileiro nos últimos anos. Times com mais dinheiro em caixa e grandes jogadores em seus respectivos elencos, a rivalidade entre as duas agremiações só cresce nos últimos anos, e esse último imbróglio por causa do surto de COVID-19 no elenco rubro-negro foi o estopim para a volta do duelo nos bastidores entre as duas diretorias.
Em 2017, não foram tanto embates entre as duas diretorias, e em campo tudo foi tranquilo. Com uma vitória e um empate, o Palmeiras manteve a freguesia recente, fato que incomodava os rubro-negros.Em 2018, mais uma vez os dois times brigaram pelo título do Brasileirão. E o jogo do primeiro turno, no Allianz Parque, pegou fogo. Dudu brigou com Cuellar e os dois acabaram expulsos. No segundo turno, novo empate no Maracanã.
​O decampeonato conquistado em São Januário acabou em uma provocação alviverde na frente da loja do Flamengo, no aeroporto do Rio. Pela segunda vez em menos de 3 anos, o Verdão deixava o Flamengo para trás e conquistava o título nacional.
Já 2019 foi o ano da reviravolta. O clube da Gávea conquistou praticamente tudo, e com duas vitórias dominantes sobre o Palmeiras, derrubou os dois técnicos alviverdes no ano. O peso de perder para o Flamengo nas Alamedas virou praticamente o mesmo de um clássico paulista.
Em 2020, no primeiro encontro entre as duas equipes, tudo caminhava para ser decidido somente em campo, mas o surto de COVID na delegação do Flamengo, no Equador, fez com que o duelo nos bastidores voltasse com toda a força.
Tudo leva a crer que terá jogo, sim, no Allianz Parque, no domingo (27), e, com ele, a certeza de que a rivalidade estará presente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados