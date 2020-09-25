Vai ter jogo? Palmeiras vê rivalidade com o Flamengo aumentar a cada dia

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Flamengo vêm dividindo o protagonismo do futebol brasileiro nos últimos anos. Times com mais dinheiro em caixa e grandes jogadores em seus respectivos elencos, a rivalidade entre as duas agremiações só cresce nos últimos anos, e esse último imbróglio por causa do surto de COVID-19 no elenco rubro-negro foi o estopim para a volta do duelo nos bastidores entre as duas diretorias.

Em 2017, não foram tanto embates entre as duas diretorias, e em campo tudo foi tranquilo. Com uma vitória e um empate, o Palmeiras manteve a freguesia recente, fato que incomodava os rubro-negros.Em 2018, mais uma vez os dois times brigaram pelo título do Brasileirão. E o jogo do primeiro turno, no Allianz Parque, pegou fogo. Dudu brigou com Cuellar e os dois acabaram expulsos. No segundo turno, novo empate no Maracanã.

​O decampeonato conquistado em São Januário acabou em uma provocação alviverde na frente da loja do Flamengo, no aeroporto do Rio. Pela segunda vez em menos de 3 anos, o Verdão deixava o Flamengo para trás e conquistava o título nacional.

Já 2019 foi o ano da reviravolta. O clube da Gávea conquistou praticamente tudo, e com duas vitórias dominantes sobre o Palmeiras, derrubou os dois técnicos alviverdes no ano. O peso de perder para o Flamengo nas Alamedas virou praticamente o mesmo de um clássico paulista.

Em 2020, no primeiro encontro entre as duas equipes, tudo caminhava para ser decidido somente em campo, mas o surto de COVID na delegação do Flamengo, no Equador, fez com que o duelo nos bastidores voltasse com toda a força.