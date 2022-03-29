Vai rolar? Petraglia fala sobre as chances de Santos deixar o Athletico e ir para o Flamengo

Nesta terça-feira, Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Administrativo do Athletico-PR e homem-forte do futebol do Furacão, voltou a falar sobre o interesse do Flamengo em contratar o goleiro Santos e ratificou que ainda "não houve nenhuma proposta" pelo atleta de 32 anos.

- Não houve nenhuma proposta. Não tem nada por escrito, nada oficial - comentou Petraglia, em entrevista à "Rádio Transamérica", emendando sobre as chances do negócio com o Flamengo ser concretizado:

- Não admito o "se houver". Primeiro eu tenho que ver. Falar com o menino (Santos) e ver qual é a vontade dele. Para nós, o mais importante é o Santos. Vem outro goleiro, a fila anda, mas para ele é a vida dele. Pensamos em primeiro lugar no atleta. Foi assim em relação ao Nikão (negociado recentemente com o São Paulo) e a todos que a gente vende.

O Fla conta com a vontade de Santos em atuar no clube, o que já foi dito internamente e deve ser primordial para que o goleiro de 32 anos encorpe o elenco de Paulo Sousa nos próximos dias. O técnico português, aliás, o sugeriu para o departamento de futebol ainda em janeiro.

O Flamengo quer um outro goleiro experiente para revezar com Hugo Sousa, enquanto Diego Alves, em seu último ano de contrato com o clube, correria por fora na disputa. O prazo para inscrever atletas na fase de grupos da Libertadores é até às 18h do dia 2 de abril.

O Rubro-Negro do Rio e Santos esperam que haja flexibilização do Athletico para que a contratação seja sacramentada nas próximas horas, lembrando que o Fla já sinalizou com uma proposta de 3 milhões de euros (R$ 16 milhões), mas o CAP pede cerca de R$ 2,6 milhões a mais.

Em tempo: Santos está, atualmente, a serviço da Seleção Brasileira, após Weverton (Palmeiras) ter sido cortado. Ele inicia o jogo contra a Bolívia, às 20h30 desta terça, pelas Eliminatórias, no banco de reservas.