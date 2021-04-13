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futebol

Vai ficar? Presidente do Bahia fala sobre renovação do atacante Gilberto

Bellintani vê a situação financeira do Tricolor como delicada e não assegura a permanência do atleta...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 14:31
Crédito: ARISSON MARINHO / AFP
A torcida do Bahia ligou o sinal de alerta. O contrato do atacante Gilberto se encerra em dezembro e o seu futuro dentro do clube é incerto segundo o presidente Guilherme Bellintani.
Em conversa com a Rádio Metrópole, o mandatário do Tricolor explicou que a pandemia da Covid-19 atrapalhou as finanças do clube e deu a sua visão sobre o caso.
‘Ele tem contrato até dezembro, investimento significativo do clube. Pelas circunstâncias atuais, a renovação dele é muito difícil, mas é um jogador que gosta de ajudar o Bahia. A gente sempre tem abertura, converso com empresário dele. Se o clube se recuperar financeiramente e o Gilberto quiser, esse acerto vai ser feito. Preciso muito que o clube se recupere para fazer propostas não só por Gilberto, como outros jogadores. A gente fez contrato com ele pré-pandemia. Hoje estamos gerindo o clube com zero receita de bilheteria. Temos que ajustar orçamento. Posso não ser o presidente que contrata os melhores jogadores, mas não serei um presidente irresponsável’, declarou.
Vale lembrar, que o atacante Gilberto está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de junho.
Artilheiro
Nesta temporada, Gilberto vive novamente uma excelente fase ao marcar seis gols, em oito partidas disputadas pelo Bahia.

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