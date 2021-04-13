Vai ficar? Presidente do Bahia fala sobre renovação do atacante Gilberto

‘Ele tem contrato até dezembro, investimento significativo do clube. Pelas circunstâncias atuais, a renovação dele é muito difícil, mas é um jogador que gosta de ajudar o Bahia. A gente sempre tem abertura, converso com empresário dele. Se o clube se recuperar financeiramente e o Gilberto quiser, esse acerto vai ser feito. Preciso muito que o clube se recupere para fazer propostas não só por Gilberto, como outros jogadores. A gente fez contrato com ele pré-pandemia. Hoje estamos gerindo o clube com zero receita de bilheteria. Temos que ajustar orçamento. Posso não ser o presidente que contrata os melhores jogadores, mas não serei um presidente irresponsável’, declarou.