Vai ficar? Flamengo informa que Kenedy, do Chelsea, fará atividades no Ninho do Urubu

Kenedy está no Ninho do Urubu. Mas calma, torcedor, pois o motivo não é transferência. Ao menos ainda. Nesta sexta-feira, o jogador que pertence ao Chelsea e está em reta final de empréstimo com o Granada, da Espanha, esteve no CT do Flamengo para "conhecer a estrutura", de acordo com o clube.Através da assessoria de imprensa, o Flamengo também informou que Kenedy "realizará tratamento e trabalho de transição física no clube durante as férias."
O estafe do atleta de 25 anos, revelado pelo Fluminense e que pode atuar como lateral-esquerdo, meia e atacante, nega que haja negociações em andamento com o Flamengo por um acerto para o segundo semestre de 2021. O Rubro-Negro, no entanto, avalia a possibilidade com bons olhos e pode avançar as tratativas nos próximos dias.
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