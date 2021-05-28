Vai ficar? Flamengo informa que Kenedy, do Chelsea, fará atividades no Ninho do Urubu

Kenedy está no Ninho do Urubu. Mas calma, torcedor, pois o motivo não é transferência. Ao menos ainda. Nesta sexta-feira, o jogador que pertence ao Chelsea e está em reta final de empréstimo com o Granada, da Espanha, esteve no CT do Flamengo para "conhecer a estrutura", de acordo com o clube.Através da assessoria de imprensa, o Flamengo também informou que Kenedy "realizará tratamento e trabalho de transição física no clube durante as férias."