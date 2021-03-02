Vai ficar: Caio Paulista renova com o Fluminense até o final de 2021

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Não falta mais ninguém. O atacante Caio Paulista renovou o contrato com o Fluminense até o final de 2021, conforme anunciado pelo clube nesta terça-feira. O jogador, que teve passagem por Xerém, tinha vínculo apenas até o fim do mês passado, com o término do Campeonato Brasileiro.

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Caio era o último atleta que faltava para o Flu resolver a situação. Além dele, Hudson e Felippe Cardoso também estavam emprestados apenas até fevereiro e ambos retornaram aos seus clubes, São Paulo e Santos, respectivamente. O atacante de 22 anos pertence ao Tombense e, em janeiro do ano passado, assinou contrato por empréstimo.

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Em 2020, Caio Paulista atuou em 32 partidas, saindo do banco de reservas em 28 delas. Ele ainda marcou três gols, todos decisivos: um contra o Atlético-MG, em outubro, no empate por 1 a 1, outro na virada por 2 a 1 sobre o Internacional e o último já nos minutos finais contra o Coritiba, que garantiu o empate por 3 a 3. O jogador também deu uma assistência.