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Vai contratar ou apostar na base? Após saídas, Botafogo precisa preencher lacunas deixadas no elenco

Sousa e Paulo Victor foram negociados recentemente e clube necessita de reposições diante de calendário cheio e compromissos pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo iniciou a semana com menos dois jogadores no elenco em relação à última semana. Sousa e Paulo Victor - negociados para, respectivamente, Cercle Brugge-BEL e Internacional recentemente - deixaram lacunas no plantel. O clube precisa correr para preencher o espaço deixado pelos dois: vai apostar nas categorias de base ou tentar algo no mercado?
+ Durcesio explica saída de PV do Botafogo: 'Se eu não pagar salários, perco o jogador de qualquer jeito'
A ausência mais sentida, claro, será a de Paulo Victor, titular absoluto na lateral-esquerda. Sousa, contudo, não fica tão longe assim - apesar de Gilvan ter iniciado a Série B do Brasileirão como titular, o camisa 30 participou de alguns compromissos no Campeonato Carioca e era a opção imediata na zaga.
No elenco, o Botafogo fica com Guilherme Santos, titular na derrota para o Sampaio Corrêa, e Rafael Carioca como opções na lateral-esquerda. No miolo de zagueiros, o clube possui Kanu, Gilvan - os dois formam a atual dupla titular - e Joel Carli, único jogador de linha que não atuou por nenhum minuto na temporada 2021.Marcelo Chamusca já adiantou, em entrevista coletiva após o duelo contra o Sampaio Corrêa, no último sábado, que confia em Guilherme Santos e o clube não pretende fazer contratações para a lateral-esquerda. Hugo, atual titular do sub-20, então, surge como opção imediata para preencher essa lacuna do "terceiro jogador" na posição.
O defensor, inclusive, foi titular do Botafogo na reta final do último Brasileirão, quando o clube já estava rebaixado e colocou vários garotos da base em campo - ele fez sete partidas pelo time principal na última temporada. Na atual época, apareceu em apenas duas oportunidades, já que acabou perdendo espaço por conta de uma lesão e a ascensão de Paulo Victor.ZAGUEIROComo não há como saber as condições de Joel Carli dentro de campo - não há, literalmente, nenhuma amostragem do argentino em jogos oficiais na temporada 2021, o Botafogo também precisará preencher a lacuna na posição em busca de um quarto jogador para a posição.
Diferente do que aconteceu na lateral, o Alvinegro já considera ir atrás de um atleta no mercado de transferências. O clube, porém, sabe que só tem "uma bala" para dar um tiro certeiro e, por isto, acaba trabalhando com paciência por possíveis nomes. No entanto, o calendário não para e os seguidos compromissos do Glorioso na Série B podem pedir uma solução à curto prazo.
+ Veja a tabela da Série B
As categorias de base, portanto, apareceriam novamente. Henrique Luro e Reydson são a atual dupla titular do time sub-20, vice-campeão da Copa do Brasil na categoria. O primeiro é destro, tem 1,87m e se destaca pelo posicionamento e na cobertura de duelos aéreos dentro da área.
O segundo, de estatura menor, com 1,80m, é um zagueiro de mais mobilidade e responsável pela saída de bola do time sub-20. Ele, inclusive, já atuou como lateral-esquerdo em outras oportunidades pelo time de base. São duas características distintas que podem ser observadas por Marcelo Chamusca.

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