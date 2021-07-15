Vai começar! Confira a escalação do Inter para encarar o Olimpia

Crédito: (Ricardo Duarte/Internacional

Vai começar as oitavas de final da Libertadores para o Internacional. Em Assunção, o Colorado visita o Olimpia e tenta garantir um bom resultado.

Consciente que precisa do seu elenco afiado, principalmente na velocidade, Diego Aguirre não terá o atacante Taison, que está lesionado.

Outro problema para o treinador é o lateral Saravia, que sentiu uma lesão muscular e fica longe da equipe nas próximas quatro semanas.