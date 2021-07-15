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Vai começar! Confira a escalação do Inter para encarar o Olimpia

Diego Aguirre não poderá contar com Taison e Saravia para o duelo no Paraguai...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 22:13

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 22:13

Crédito: (Ricardo Duarte/Internacional
Vai começar as oitavas de final da Libertadores para o Internacional. Em Assunção, o Colorado visita o Olimpia e tenta garantir um bom resultado.
Consciente que precisa do seu elenco afiado, principalmente na velocidade, Diego Aguirre não terá o atacante Taison, que está lesionado.
Outro problema para o treinador é o lateral Saravia, que sentiu uma lesão muscular e fica longe da equipe nas próximas quatro semanas.
Confira a provável escalação do Inter: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Boschilia (Palacios) e Caio Vidal; Yuri Alberto.

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