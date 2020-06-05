Vagner Love rescinde contrato e deixa o Corinthians rumo à Rússia

Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena/Lancepress!

Vagner Love não é mais jogador do Corinthians. Atleta e clube acertaram uma rescisão amigável de contrato que iria até dezembro deste ano. Com uma boa proposta em mãos, o atacante encerra sua segunda passagem pelo Timão e se despediu da torcida em nota oficial publicada no site oficial corintiano.

A saída do camisa 9, abre o caminho cada vez mais evidente para a volta de Jô, que nas últimas semanas tem acertados os ponteiros com a diretoria alvinegra. Essa despedida de Love, no entanto, não deixa de ser surpreendente, mesmo que ainda não houvesse perspectiva de trabalhar na renovação de seu vínculo.

- Quero agradecer muito por ter voltado ao Corinthians, a Deus e principalmente à diretoria do Clube. Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves, Vilson, e a todos que se esforçaram para eu voltar ao clube. Fiquei feliz em ser campeão de novo e agradeço por tudo que vivi. Tive uma oportunidade muito boa na minha carreira e vou seguir novos ares. O Corinthians me permitiu isso - disse Love ao site oficial do Corinthians.E MAIS:Perto do Timão, Jô foi artilheiro no Japão e não atua desde dezembroCorinthians vê conversas com Jô caminharem, mas mantém cautelaCássio vê vídeos de goleiros europeus para aperfeiçoar saída com os pés e crê que Timão está no caminho certoPedro Henrique celebra quatro anos de estreia oficial no CorinthiansFilme sobre 'Democracia Corinthiana' será exibido neste sábado; saibaCorinthians pode usar atletas do sub-23 se calendário apertar na voltaO centroavante, de 35 anos, estava em sua segunda passagem pelo clube, desde 2019, quando retornou do futebol turco, onde atuava pelo Besiktas. Na primeira, no ano de 2015, foi campeão brasileiro e deixou o clube ao final da temporada, rumo ao Monaco, da França. Ao todo foram 116 jogos oficiais pelo Timão e 28 gols marcados. Seu contrato terminaria em dezembro de 2020.

Confira na íntegra a nota oficial do Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que rescindiu nesta sexta-feira, 5, o contrato com o atacante Vagner Love.

A ruptura do vínculo, que terminaria no fim de 2020, se deu amigavelmente, pelo fato de o atleta ter aceitado uma das ofertas de transferência que recebeu.

Dessa forma, o Clube não terá mais que arcar com os custos do restante do contrato, que iria até o fim da temporada.

Em nome do SCCP, a presidência e a diretoria de futebol agradecem a Vagner Love todos os serviços prestados em sua segunda passagem pelo Clube, em que mostrou dedicação e profissionalismo e da qual também sai vitorioso.