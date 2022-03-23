Uruguai x Peru: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

O Uruguai recebe o Peru nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pela penúltima rodada da Eliminatória da Copa do Mundo. Em caso de vitória, a Celeste pode carimbar sua vaga direta para o Qatar, mas a equipe de Diego Alonso também corre risco de ser ultrapassada pelo rival na classificação.EM BUSCA DO MUNDIAL- Somos privilegiados por estar na seleção. Nós vivemos (esse momento) com alegria e responsabilidade de representar milhões de uruguaios. Vamos deixar a alma para conseguir a classificação. Estamos vivendo um bom momento e jogar essas partidas só alguns podem viver - declarou Diego Godín, zagueiro do Atlético-MG e Uruguai.