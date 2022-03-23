Uruguai x Peru: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

O Uruguai recebe o Peru nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pela penúltima rodada da Eliminatória da Copa do Mundo. Em caso de vitória, a Celeste pode carimbar sua vaga direta para o Qatar, mas a equipe de Diego Alonso também corre risco de ser ultrapassada pelo rival na classificação.EM BUSCA DO MUNDIAL- Somos privilegiados por estar na seleção. Nós vivemos (esse momento) com alegria e responsabilidade de representar milhões de uruguaios. Vamos deixar a alma para conseguir a classificação. Estamos vivendo um bom momento e jogar essas partidas só alguns podem viver - declarou Diego Godín, zagueiro do Atlético-MG e Uruguai.
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CLASSIFICAÇÃO APERTADAO Uruguai ocupa o 4º lugar na classificação com 22 pontos, enquanto o Peru está na 5ª posição com 21 pontos e indo disputar a repescagem intercontinental. A equipe de Ricardo Gareca está invicta há quatro partidas, enquanto a Celeste vem de duas vitórias.
FICHA TÉCNICA:Uruguai x Peru
Data e horário: 24/3/2022, às 20h30 (de Brasília)Local: Estádio Centenário, em Montevideo (URU)Onde assistir: SporTV 3
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:URUGUAI (Técnico: Diego Alonso)Muslera; Araújo, Godin, Gimenez e Olivera; Pellistri, Bentancur, Vecino e Valverde; Cavani e Suárez
Desfalques: Nenhum
PERU (Técnico: Ricardo Gareca)Gallese; Corzo, Ramos, Callens e Trauco; Tapia; Carrillo, Peña, Yotún e Cueva; Lapadula
Desfalques: Nenhum