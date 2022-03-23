Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Uruguai x Peru: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo
futebol

Uruguai x Peru: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

Celeste pode garantir vaga direta no Mundial em caso de vitória diante do Peru...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 13:18

Publicado em 23 de Março de 2022 às 13:18

O Uruguai recebe o Peru nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pela penúltima rodada da Eliminatória da Copa do Mundo. Em caso de vitória, a Celeste pode carimbar sua vaga direta para o Qatar, mas a equipe de Diego Alonso também corre risco de ser ultrapassada pelo rival na classificação.EM BUSCA DO MUNDIAL- Somos privilegiados por estar na seleção. Nós vivemos (esse momento) com alegria e responsabilidade de representar milhões de uruguaios. Vamos deixar a alma para conseguir a classificação. Estamos vivendo um bom momento e jogar essas partidas só alguns podem viver - declarou Diego Godín, zagueiro do Atlético-MG e Uruguai.
> Veja a tabela das Eliminatórias da América do Sul
CLASSIFICAÇÃO APERTADAO Uruguai ocupa o 4º lugar na classificação com 22 pontos, enquanto o Peru está na 5ª posição com 21 pontos e indo disputar a repescagem intercontinental. A equipe de Ricardo Gareca está invicta há quatro partidas, enquanto a Celeste vem de duas vitórias.
FICHA TÉCNICA:Uruguai x Peru
Data e horário: 24/3/2022, às 20h30 (de Brasília)Local: Estádio Centenário, em Montevideo (URU)Onde assistir: SporTV 3
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:URUGUAI (Técnico: Diego Alonso)Muslera; Araújo, Godin, Gimenez e Olivera; Pellistri, Bentancur, Vecino e Valverde; Cavani e Suárez
Desfalques: Nenhum
PERU (Técnico: Ricardo Gareca)Gallese; Corzo, Ramos, Callens e Trauco; Tapia; Carrillo, Peña, Yotún e Cueva; Lapadula
Desfalques: Nenhum
Crédito: UruguaiconquistouduasgrandesvitóriasapósachegadadeDiegoAlonso(Foto:PABLOPORCIUNCULA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados