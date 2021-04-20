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Universitario-PER x Palmeiras: saiba como assistir a estreia na Libertadores

A partida pela competição continental poderá ser assistida na TV por assinatura...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 09:00
Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Universitario-PER x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21hs (Horário de Brasília), no Estádio Monumental de Ate, em Lima, no Peru.
O Verdão, atual campeão do torneio continental, é cabeça de chave do Grupo A e, realizou a melhor campanha da Fase de Grupos nas últimas três edições da Libertadores e estreia diante de um adversário que não vence brasileiros há oito jogos.No outro confronto da chave, Independiente del Valle e Defensa y Justicia se enfrentam no mesmo dia e horário, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.
O confronto direito também favorece o Palmeiras, que, na história, venceu três e perdeu uma nos últimos quatro jogos contra o Universitario pela competição. O último encontro ocorreu há 42 anos, em 1979.
Universitario-PER x Palmeiras terá transmissão AO VIVO para o todo o Brasil pelo canal de TV por assinatura FOX SPORTS. Outra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do Lance!/Nosso Palestra.

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