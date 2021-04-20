Universitario-PER x Palmeiras: saiba como assistir a estreia na Libertadores

Crédito: (Arte: Matheus Bottura

Em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Universitario-PER x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21hs (Horário de Brasília), no Estádio Monumental de Ate, em Lima, no Peru.

O Verdão, atual campeão do torneio continental, é cabeça de chave do Grupo A e, realizou a melhor campanha da Fase de Grupos nas últimas três edições da Libertadores e estreia diante de um adversário que não vence brasileiros há oito jogos.No outro confronto da chave, Independiente del Valle e Defensa y Justicia se enfrentam no mesmo dia e horário, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

O confronto direito também favorece o Palmeiras, que, na história, venceu três e perdeu uma nos últimos quatro jogos contra o Universitario pela competição. O último encontro ocorreu há 42 anos, em 1979.