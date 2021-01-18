Uniforme do Palmeiras estampará propaganda especial no Dérbi

Ações como esta já ocorreram outras vezes, mas a empresa em destaque havia sido a Faculdade das Américas. A primeira aparição de uma campanha assim ocorreu em 2017, quando o Verdão encarou o Corinthians com todos os jogadores estampando a marca da FAM nos uniformes e, ao invés do nome de cada um, abaixo dos números estava um curso lecionado na instituição. A partida terminou em vitória do Alvinegro por 3 a 2.Em outras ocasiões em que a marca da FAM esteve em destaque no uniforme, o Maior Campeão Nacional saiu vitorioso, sendo os dois confrontos contra o São Paulo. O primeiro foi em 2018, no Morumbi, sendo este um dos mais importantes da campanha do decacampeonato brasileiro. O segundo, por sua vez, ocorreu em 2019, pelo Paulistão, e o Alviverde saiu, mais uma vez, vitorioso, com um gol de Carlos Eduardo.