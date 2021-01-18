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futebol

Uniforme do Palmeiras estampará propaganda especial no Dérbi

Verdão, mais uma vez, exibirá em sua camisa uma propaganda especial de sua patrocinadora em um confronto com o maior rival
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LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 17:15

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 17:15

Crédito: Reprodução
O Palmeiras divulgou, na tarde desta segunda-feira (18), novos detalhes no uniforme da equipe que enfrentará o Corinthians. Nas camisas de todos os atletas estará estampada uma propaganda da patrocinadora master do clube, a Crefisa.
Ações como esta já ocorreram outras vezes, mas a empresa em destaque havia sido a Faculdade das Américas. A primeira aparição de uma campanha assim ocorreu em 2017, quando o Verdão encarou o Corinthians com todos os jogadores estampando a marca da FAM nos uniformes e, ao invés do nome de cada um, abaixo dos números estava um curso lecionado na instituição. A partida terminou em vitória do Alvinegro por 3 a 2.Em outras ocasiões em que a marca da FAM esteve em destaque no uniforme, o Maior Campeão Nacional saiu vitorioso, sendo os dois confrontos contra o São Paulo. O primeiro foi em 2018, no Morumbi, sendo este um dos mais importantes da campanha do decacampeonato brasileiro. O segundo, por sua vez, ocorreu em 2019, pelo Paulistão, e o Alviverde saiu, mais uma vez, vitorioso, com um gol de Carlos Eduardo.
>> Confira a classificação do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Final caseira na Libertadores: relembre decisões continentais disputadas por times do mesmo país
O clássico entre Palmeiras e Corinthians acontece na noite desta segunda-feira (18), às 19h, no Allianz Parque.
Confira o uniforme do Verdão para o Dérbi:

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