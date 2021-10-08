União, momento e Chay: o que ficar de olho no Botafogo contra o CRB

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Vale muito. Em jogo de seis pontos, o Botafogo enfrenta o CRB nesta sexta-feira às 19h no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. As duas equipes têm 48 pontos na classificação - portanto, é um jogo que coloca as pretensões futuras por G4 em jogo. O LANCE! mostra o que ficar de olho no Alvinegro no duelo.+ Botafogo x CRB: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

União: a partida contra o Avaí ficou marcada por uma discussão entre Enderson Moreira e torcedores. Desde então, o Botafogo mudou o protocolo de ingressos, o treinador se pronunciou sobre o episódio e o duelo contra o CRB aparece como a oportunidade de passar uma borracha no que aconteceu na semana passada.

Retornos: antes lesionados, Pedro Castro e Ronald se recuperaram e estão à disposição do Botafogo. A tendência é que a dupla inicie a partida no banco de reservas e seja opção para o decorrer do duelo. Lucas Mezenga, após tentar rescisão contratual com o clube, também foi relacionado.

Momento: o Botafogo vem de uma vitória nos últimos três jogos, mas ainda é o melhor mandante da Série B. O CRB, por outro lado, é o melhor visitante da competição. A força do Nilton Santos pode ser um diferencial.Chay: mesmo contribuindo com quatro assistências nos últimos oito jogos, o camisa 14 não balança as redes desde então. Apesar do "jejum", o meia continua sendo importante para o jogo do Botafogo, mas vive o maior período sem tentos pelo Alvinegro.