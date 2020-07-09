Umberto Louzer promete não 'administrar' a vantagem da Chape

A noite de quarta-feira foi mágica para a Chapecoense. Na Arena Condá, o Verdão do Oeste, que fez a pior campanha entre os classificados do mata-mata do Catarinense, venceu o Avaí por 2 a 0 e agora pode até perder por um gol de diferença que avança.
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