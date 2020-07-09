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Umberto Louzer promete não 'administrar' a vantagem da Chape

Verdão do Oeste levou a melhor contra o Avaí e chega em ótima condição para o duelo da volta...
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Publicado em 

09 jul 2020 às 19:30

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 19:30

Crédito: Marcio Cunha/Chape
A noite de quarta-feira foi mágica para a Chapecoense. Na Arena Condá, o Verdão do Oeste, que fez a pior campanha entre os classificados do mata-mata do Catarinense, venceu o Avaí por 2 a 0 e agora pode até perder por um gol de diferença que avança.

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