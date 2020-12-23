futebol

Umberto Louzer perde peça importante da Chape na reta final da Série B

Zagueiro Joilson teve uma lesão no joelho direito e está fora de combate pelo restante da temporada...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 18:11

Crédito: Márcio Cunha/ACF
Na briga pelo título da Série B, a Chapecoense recebeu uma notícia nada agradável. Trata-se do zagueiro Joilson, que está fora da temporada por conta de uma lesão no joelho.
No duelo contra o América-MG, disputado no último domingo, o atleta precisou deixar o campo. Após a realização dos exames foi constatada uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito.
Antes mesmo da confirmação, a torcida da Chapecoense já havia ligado o sinal de alerta, pois Joilson deixou o gramado do Independência aos prantos.
Confira a nota da Chapecoense:
Após realização de exames médicos, foi constatada a presença de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito do atleta Joilson, o qual será submetido a tratamento cirúrgico em data oportuna. O zagueiro permanece no departamento médico até a resolução completa do caso.

