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Umberto Louzer comenta sobre bom retrospecto em clássicos e a força do elenco da Chapecoense

No final de semana, a Chape superou o Figueirense. Com isso, a equipe campeã da Série B do Brasileirão 2020 segue sem perder contra equipes de Florianópolis com o treinador...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 15:22
Crédito: Chape lidera o Campeonato Catarinense (Marcio Cunha | ACF
A Chapecoense conquistou mais uma triunfo no Campeonato Catarinense. O Verdão D'Oeste se reabilitou diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no último domingo (28). A equipe superou o Figueira por 3 a 1 e continua na liderança da competição com 15 pontos conquistados.
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A vitória contra o rival também manteve em pé a invencibilidade do técnico Umberto Louzer em clássicos contra a dupla da capital. Desde que assumiu o comando da Chape, Louzer enfrentou a dupla nove vezes (cinco contra o Avaí e quatro contra o Figueirense), venceu seis partidas e empatou outras três vezes.
- Fico feliz por esse retrospecto. Sabemos da importância de vencer clássicos e se conseguirmos manter isso será importante. Por isso é ter sabedoria para lidar com essa situação, trabalhar ainda mais, pois quando enfrentamos um adversário diversas vezes, como nos clássicos, a tendência é que a dificuldade aumente ainda mais, portanto temos que redobrar nossa preparação - afirmou o treinador.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSELouzer também comentou sobre a força do elenco e o rodízio que vem sendo realizado no Campeonato Catarinense.
- Estamos realizando um rodízio na equipe e isso tem sido importante para sabermos como vamos trabalhar durante a temporada. Sabemos que precisamos evoluir e vamos em busca disso diariamente para realizar um grande ano pela Chapecoense - explicou o comandante.
O próximo confronto da Chapecoense é diante do Brusque, quarta-feira (1), na Arena Condá. A Chape pode abrir cinco pontos de vantagem para a equipe de Brusque, que ocupa a segunda colocação.

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