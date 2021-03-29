Umberto Louzer comenta sobre bom retrospecto em clássicos e a força do elenco da Chapecoense

Crédito: Chape lidera o Campeonato Catarinense (Marcio Cunha | ACF

A Chapecoense conquistou mais uma triunfo no Campeonato Catarinense. O Verdão D'Oeste se reabilitou diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no último domingo (28). A equipe superou o Figueira por 3 a 1 e continua na liderança da competição com 15 pontos conquistados.

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A vitória contra o rival também manteve em pé a invencibilidade do técnico Umberto Louzer em clássicos contra a dupla da capital. Desde que assumiu o comando da Chape, Louzer enfrentou a dupla nove vezes (cinco contra o Avaí e quatro contra o Figueirense), venceu seis partidas e empatou outras três vezes.

- Fico feliz por esse retrospecto. Sabemos da importância de vencer clássicos e se conseguirmos manter isso será importante. Por isso é ter sabedoria para lidar com essa situação, trabalhar ainda mais, pois quando enfrentamos um adversário diversas vezes, como nos clássicos, a tendência é que a dificuldade aumente ainda mais, portanto temos que redobrar nossa preparação - afirmou o treinador.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSELouzer também comentou sobre a força do elenco e o rodízio que vem sendo realizado no Campeonato Catarinense.

- Estamos realizando um rodízio na equipe e isso tem sido importante para sabermos como vamos trabalhar durante a temporada. Sabemos que precisamos evoluir e vamos em busca disso diariamente para realizar um grande ano pela Chapecoense - explicou o comandante.