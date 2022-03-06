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Uma volta e três baixas: Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Vasco; veja a lista

Clássico será realizado pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, no Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 11:20

Publicado em 06 de Março de 2022 às 11:20

O Flamengo já definiu os atletas relacionados para o clássico contra o Vasco, a ser realizado às 16h deste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O grande destaque da lista de Paulo Sousa é a volta de Thiago Maia, conforme esperado pelos treinos com o grupo na semana e informado pelo LANCE! anteriormente.
Seguem sendo desfalques: Gustavo Henrique, em fase de transição nas atividades físicas após sofrer com dores no joelho, e Rodrigo Caio, no DM. Já Isla fora cortado por conta de indisciplina (veja mais aqui).
Paulo Sousa vai para o seu nono jogo sob o comando do Flamengo. Ainda não repetiu escalação no clube, mas um provável time tem: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Neste momento, o Flamengo está na frente na tabela, com 20 pontos e na segunda colocação, enquanto o Vasco soma 19 pontos, em terceiro lugar. Ambos os times já estão matematicamente classificados para as semifinais.
Veja todos os 24 relacionados (um será cortado):
Crédito: ClássicocontraoVasco:PauloSousavaiparaononojogosobocomandodoFlamengo(Foto:PaulaReis/Flamengo

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