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Uma vitória a mais, só que um ponto a menos: Vasco faz sua pior Série B após nove jogos

Cruz-Maltino segue com alerta ligado neste primeiro quarto de competição. Nas outras três participações, o time teve roteiros distintos, mas sempre conseguiu o retorno imediato...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 07:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco melhorou na Série B do Campeonato Brasileiro, mas segue titubeante. Desta forma, passadas nove rodadas, o time tem a pontuação mais baixa a essa altura das quatro participações na segunda divisão nacional. Por outro lado, tem mais vitórias do que nas duas primeiras vezes. Já se foi quase um quarto de uma edição em que há concorrentes com um jogo atrasado na tabela.Se o time atual está na sexta posição com os 13 pontos conquistados até aqui, tal lugar poderia ser um posto mais baixo. Guarani, Brusque e Botafogo têm um jogo cada por fazer. Contudo, as campanhas do Cruz-Maltino nas temporadas 2009, 2014 e 2016 tiveram roteiros diferentes.
Após o primeiro rebaixamento, o time demorou a engrenar na Série B. Depois de nove jogos, tinha 14 pontos, mas estava na oitava posição - abaixo da atual campanha, relevado o fator explicado no parágrafo acima. A equipe de Dorival Júnior, ao longo da competição, se afirmou e conquistou o acesso com antecedência: na 34ª rodada.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Já em 2014, o time de Adilson Batista não engrenava, não encantava e encarava uma competição equilibrada. Tinha também 14 pontos após nove partidas. Naquele momento, era o sexto colocado. Mesmo assim, a equipe passou larga parte da competição no G4. Subiu com uma rodada de antecedência, já sob as ordens de Joel Santana.
Em 2016, o início avassalador com 22 pontos de 27 possíveis se traduzia ao liderança e conforto no primeiro turno. A equipe, contudo, foi caindo de rendimento e chegou a perigo na última rodada. Subiu com uma vitória de virada, em casa, na última rodada.
Campanhas do Vasco nas Séries B após nove jogos2021 - 6º* - 13 pontos. Quatro vitórias, um empate e uma derrota.2016 - 1º - 22 pontos. Sete vitórias, um empate e uma derrota.2014 - 6º - 14 pontos. Três vitórias, cinco empates e uma derrota.2009 - 8º - 14 pontos. Três vitórias, cinco empates e uma derrota.
*Há times com um jogo a menos.

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