Um possível retorno e duas baixas: Flamengo segue a preparação para enfrentar o Vasco

O Flamengo deu prosseguimento à preparação para enfrentar o Vasco, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O técnico Paulo Sousa, em sua primeira semana dedicada apenas a treinamentos desde que estreou, nutre boas expectativas para contar com a volta de Thiago Maia, que treina sem restrições junto ao grupo após corte profundo na perna.

Por outro lado, Gustavo Henrique deve seguir como baixa. O camisa 2, que iniciou o processo de transição para atividades no campo na última terça-feira, segue sem realizar atividades com os comandados de Paulo Sousa, apenas com a preparação física. Outro zagueiro, Rodrigo Caio permanece no DM e como baixa.

Com a chance de voltar a ser relacionado, Thiago Maia não joga desde o dia 10 de fevereiro. Quatro dias depois, o volante sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda e só voltou ao CT para iniciar o tratamento outros quatro dias depois. Ele tem treinado com um par de caneleira após o ocorrido (veja na imagem acima).

Thiago foi baixa nos últimos quatro jogos do Fla: Madureira, Botafogo e Resende, pelo Cariocão, e diante do Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.

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Em tempo: Flamengo e Vasco, já classificados matematicamente às semifinais do Estadual, se enfrentam às 16h deste domingo, no Nilton Santos. O LANCE! acompanhará o clássico em Tempo Real.