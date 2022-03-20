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Um jogador de volta e três baixas: Flamengo divulga relacionados para semifinal contra o Vasco

Jogo de volta das semifinais do Cariocão será realizado às 16h deste domingo
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LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 11:32

Publicado em 20 de Março de 2022 às 11:32

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo deste domingo, às 16h, contra o Vasco, pela volta das semifinais do Campeonato Carioca. Para o embate no Maracanã, Paulo Sousa convocou 24 atletas, sendo que um será cortado até a hora da partida, e Gustavo Henrique aparece na relação após ser baixa nos últimos seis compromissos por conta de dores no joelho.
E os desfalques do Flamengo são os seguintes: Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Pablo, todos em recuperação de suas respectivas lesões. O último, aliás, poderia ser a novidade nesta tarde, mas sofreu uma lesão no joelho, ainda em seus primeiros treinos, e só deve estrear pelo clube em maio.
> Veja a tabela do Cariocão
Para avançar à final do Cariocão, por ter tido a melhor campanha na Taça Guanabara, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença. O LANCE! acompanha o clássico em Tempo Real.
Crédito: Carioca:FlamengodePauloSousatemvantagemnassemifinaiscontraoVasco(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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