O último título do Santos completa cinco anos neste sábado. No dia 8 de maio de 2016, Peixe venceu o Audax por 1 a 0 na Vila Belmiro, com um golaço de Ricardo Oliveira aos 45 minutos em contra-ataque, e conquistou do Campeonato Paulista daquele ano, o 22º estadual do clube.Os cinco anos sem conquistas é o maior jejum santista desde 2002. Desde que quebrou o jejum de 18 anos sem títulos importantes no Brasileirão daquele ano, o clube só havia ficado três anos sem títulos. Isso aconteceu entre 2007 e 2010 e 2012 e 2015.
No Paulistão de 2016, ainda na fase de grupos, o Santos ficou com a melhor campanha somando 32 pontos. Foram nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota nos 15 jogos da primeira fase. Venceu o São Bento nas quartas por 2 a 0, empatou com o Palmeiras em 2 a 2 na semifinal e passou nos pênaltis. A final aconteceu em jogos de ida e volta, um empate em 1 a 1 fora de casa e a vitória por 1 a 0 na Vila Belmiro levaram ao título.Ficha técnica:
Data: 08/05/2016, domingo, 16h00.Competição: Campeonato Paulista – Final – Jogo de voltaLocal: Estádio da Vila Belmiro, em Santos, SP.Público: 16.018Renda: R$ 934.920,00.Árbitro: Raphael Claus (SP)Auxiliares: Anderson José de Moraes Coelho e Alex Ang Ribeiro (ambos de SP).Cartões amarelos: Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Thiago Maia e Gabriel (S); Velika e Bruno Paulo (A).Gol: Ricardo Oliveira (44-1).
SANTOSVanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima (Paulinho) e Vitor Bueno (Ronaldo Mendes); Gabriel e Ricardo Oliveira (Joel).Técnico: Dorival Júnior
OSASCO AUDAXSidão; Francis (Rodolfo), Yuri, Bruno Silva (Felipe Rodrigues) e Velicka; Tchê Tchê, Camacho e Juninho (Wellington); Bruno Paulo, Mike e Ytalo.Técnico: Fernando Diniz
Veja a campanha do Santos no Campeonato Paulista de 2016:
- Fase de grupos:
Santos 1 x 1 São Bernardo (Vila Belmiro) - Gol: Gabriel BarbosaPonte Preta 0 x 2 Santos (Moisés Lucarelli) - Gols: Ricardo Oliveira e Gabriel BarbosaSantos 2 x 1 Ituano (Vila Belmiro) Gols: Gustavo Henrique e Ricardo OliveiraNovorizontino 3 x 3 Santos (Jorge Ismael de Biasi) - Gols: Gabriel Barbosa, Lucas Lima e Victor FerrazPalmeiras 0 x 0 Santos (Allianz Parque)Santos 4 x 1 Mogi Mirim (Pacaembu) - Gols: Diederrick (2), Wendel e Lucas LimaRed Bull Brasil 2 x 0 Santos (Martins Pereira )Santos 2 x 0 Corinthians (Vila Belmiro) - Gols: Ricardo Oliveira (2)Santos 1 x 0 Água Santa (Pacaembu) - Gol: LonguineRio Claro 0 x 0 Santos (Dr. Augusto Schimidt Filho)XV de Piracicaba 0 x 1 Santos (Barão de Serra Negra) - Gol: Gustavo HenriqueSantos 1 x 1 São Paulo (Vila Belmiro) Gol: DiederrickSantos 4 x 1 Ferroviária (Vila Belmiro) Gols: Jose Carlos Neto, Paulo Luiz (2) e Gabriel BarbosaCapivariano 3 x 5 Santos (Arena Capivari ) - Gols: Ricardo Oliveira (2), Fabricio Lusa (contra) e Gabriel BarbosaSantos 2 x 1 Audax (Vila Belmiro) - Gols: Leo Cittadini e Ronaldo Medeiros
- Quartas de final
Santos 2 x 0 São Bento (Vila Belmiro) - Gols: Vitor Bueno (2)
- Semifinal
Santos 2 (3) x (2) 2 Palmeiras (Vila Belmiro) Gols: Gabriel Barbosa (2)
- Final (ida e volta)
Audax 1 x 1 Santos (Prefeito José Liberatti) Gol: Ronaldo MedeirosSantos 1 x 0 Audax (Vila Belmiro) Gol: Ricardo Oliveira