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Último jogo do Vasco contra a Chapecoense foi no Maracanã lotado, mas teve frustração no final

Cruz-Maltino levou a partida válida pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro para o Maracanã, a torcida lotou, assistiu a shows, mas o time levou empate no fim do jogo...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 07:30

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 07:30

Última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019. No dia 8 de dezembro daquele ano, o Maracanã lotado foi palco do último duelo entre Vasco e Chapecoense. As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, pela Série B. São tempos bastante diferentes daqueles de quase dois anos e meio atrás.O time cruz-maltino era comandado por Vanderlei Luxemburgo, e havia conseguido a manutenção na elite nacional até com certa tranquilidade. Diferentemente da Chape, que foi rebaixada com antecedência e pela primeira vez na história.
Desde então, a equipe catarinense disputou a Segunda Divisão, subiu e, paralelamente, o Vasco foi quem terminou entre as quatro últimas equipes do Brasileirão de 2020. Ano passado, o time de São Januário não conquistou o acesso e a Chapecoense voltou à Série B.
Pelo lado vascaíno, aquele dia 8 foi de festa. A torcida vivia época de apoio inclusive financeiro que bateu recordes mundiais. Havia ajuda na construção do CT Moacyr Barbosa, sucesso avassalador no número de adesões no programa sócio-torcedor e, como recompensa, o último jogo do ano foi no Maracanã.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Houve shows antes do jogo, mosaico e festa dos 67.395 presentes. No campo, porém, o time saiu na frente, ainda no primeiro tempo, mas levou o empate nos acréscimos do segundo tempo. Foi sentimento de frustração, mas nada que se compare à tormenta que seria vista nos dois anos seguintes. E à qual o Vasco tenta tenta se livrar. Ela passa por vencer, primeiramente, a mesma Chapecoense nesta sexta-feira.
Crédito: TorcidadoVascodesenhou'Nóssomosahistória'nomosaiconofinalde2019(Foto:LuizaSá

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