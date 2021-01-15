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Último campeão pelo Botafogo, Alberto Valentim lamenta fase vivida pelo clube: 'Fico muito triste'

Técnico comentou a situação do Alvinegro e apontou os principais culpados pelo momento...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 20:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 20:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Ex-treinador do Botafogo, Alberto Valentim se manifestou em relação à situação delicada que o clube carioca se encontra. Com duas passagens pelo Fogão, Valentim esteve à frente do comando técnico em 30 partidas, com 14 vitórias, e conquistando o título do Campeonato Carioca de 2018, o a última conquista e um dos poucos momentos de glórias do clube nos últimos anos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja por onde andam os técnicos campeões na era dos pontos corridos
Demitido no início de 2020 após retornar ao clube, Alberto comandou a equipe em cinco partidas, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota, que culminou em sua precoce demissão. Com um carinho enorme pelo Botafogo, Valentim lamentou a fase vivida atualmente.
- Fico muito triste de ver o Botafogo na situação que está. É uma potência do futebol brasileiro, um time de muitas glórias, e infelizmente a gente vê o clube numa situação financeira grave e de organização. O discurso dos dirigentes ficam apenas na teoria, enganando não só quem trabalha no clube, mas principalmente os torcedores. É um pecado tudo isso que tem acontecido. Tenho um carinho muito grande pelo Botafogo, por ter sido campeão e por ter trabalhado com pessoas espetaculares. Hoje vendo a situação do clube, por todo o carinho que tenho, me deixa chateado - disse Valentim, antes de completar:
- O Botafogo precisa de uma diretoria séria, uma diretoria que cumpra suas palavras. Que deixe as teorias de lado e comece a por em prática todas as promessas feitas. O clube precisa de uma renovação nesse setor, precisa de uma organização e de um planejamento feito por pessoas sérias, compromissadas e com o objetivo de tirar o clube dessa situação e colocá-lo onde ele merece, brigando por títulos e mais títulos - concluiu.
Alberto atualmente está sua cidade natal, Oliveira, Minas Gerais, e segue estudando e acompanhando o que rola no futebol nacional e internacional.

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