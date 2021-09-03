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Última vitória do Bragantino em casa foi pela Sul-Americana

Massa Bruta não tem conquistado bons resultados dentro de casa e se complica no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 10:00

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 10:00

Crédito: Divulgação/Rosario Central
Forte como visitante, o Red Bull Bragantino não consegue repetir o bom desempenho quando atua dentro da sua casa, no Nabi Abi Chedid.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Considerado um time ‘ofensivo’, o Massa Bruta apresenta dificuldades para furar as defesas rivais e tem se complicado como mandante.
Nos últimos dois jogos em casa, diante do Juventude e Atlético-MG, o Braga saiu de campo com uma derrota e um empate.
A última vitória como mandante ocorreu na Copa Sul-Americana, quando despachou o Rosario Central, em partida que o rival precisou sair para o jogo e deu campo ao Massa Bruta.

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