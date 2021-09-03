Última vitória do Bragantino em casa foi pela Sul-Americana

Crédito: Divulgação/Rosario Central

Forte como visitante, o Red Bull Bragantino não consegue repetir o bom desempenho quando atua dentro da sua casa, no Nabi Abi Chedid.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Considerado um time ‘ofensivo’, o Massa Bruta apresenta dificuldades para furar as defesas rivais e tem se complicado como mandante.

Nos últimos dois jogos em casa, diante do Juventude e Atlético-MG, o Braga saiu de campo com uma derrota e um empate.