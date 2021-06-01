futebol

Última e única vitória do Santos fora de casa na temporada foi há dois meses

Fora de casa o Peixe só venceu o San Lorenzo, dia 6 de abril, na atual temporada...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 15:17

LanceNet

Crédito: Natacha Pisarenko / AFP / POOL
O Santos enfrenta o Cianorte, no Paraná, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A expectativa do Peixe é conquistar um bom resultado fora de casa para ficar tranquilo no jogo de volta, na próxima terça-feira, na Vila Belmiro. Contudo, o Alvinegro precisa quebrar seu próprio tabu: voltar a vencer fora de casa.A última vitória do Santos como visitante foi diante o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1 ainda na ida da terceira fase preliminar na Copa Libertadores no dia 6 de abril. Desde então, o Peixe não venceu nenhum dos oito jogos fora de casa. A vitória na Argentina, inclusive, foi a única fora de casa.
Nesta temporada foram doze jogos como visitante entre partidas válidas pelo Campeonato Paulista, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Santos perdeu oito jogos, empatou três e venceu uma. Um aproveitamento de 16,6% com 11 gols marcados e 26 sofridos. Pelo Paulista, 4 derrotas e 2 empates. Foram uma vitória, um empate e três derrotas. Apenas um jogo pelo Brasileiro e uma derrota.Veja os jogos do Santos fora de casa nessa temporada:
Santo André 2 x 2 Santos - PaulistaSão Paulo 4 x 0 Santos - PaulistaDeportivo Lara 1 x 1 Santos - 2ª fase preliminar LibertadoresSan Lorenzo 1 x 3 Santos - 3ª fase preliminar LibertadoresPonte Preta 3 x 0 Santos - PaulistaNovorizontino 1 x 0 Santos - PaulistaBoca Juniors 2 x 0 Santos - fase de grupos LibertadoresRed Bull Bragantino 1 x 1 Santos - PaulistaPalmeiras 3 x 2 Santos - PaulistaThe Strongest 2 x 1 Santos - fase de grupos LibertadoresBarcelona de Guayaquil 3 x 1 Santos - fase de grupos LibertadoresBahia 3 x 0 Santos - Brasileiro

