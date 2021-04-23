Última derrota do Vasco para o Boavista, adversário na Copa do Brasil, foi há dez anos. Relembre

O último adversário do Vasco no Campeonato Carioca será o próximo rival na Copa do Brasil. O sorteio definiu que o Boavista vai encarar o Cruz-Maltino na terceira fase da competição. O confronto será em duas partidas, mas o retrospecto é amplamente favorável ao time de São Januário. A última derrota carioca foi há dez anos.Era janeiro de 2011 quando a crise se instalava no Vasco por conta de um início de ano caótico. Naquele dia 27, o Estádio Nilton Santos assistiu à terceira derrota seguida, houve protestos da torcida contra o então técnico Paulo César Gusmão e o 3 a 1 foi para lá de merecido.
Confira as escalações daquele jogo:
BOAVISTA: Thiago, Joílson, Gustavo, Santiago e Edu Pina (Pessanha); Roberto Lopes (Julio Cesar), Thiaguinho, Erick Flores (Fábio Fedelis) e André Luis; Tony e Frontini - Técnico: Alfredo Sampaio.
VASCO: Fernando Prass, Fagner, Dedé, Anderson Martins e Ramon (Max); Eduardo Costa, Romulo, Felipe (Jeferson) e Carlos Alberto; Eder Luis (Enrico) e Marcel - Técnico: Paulo César Gusmão.
Sim. O Romulo titular naquele dia é o mesmo que voltou recentemente ao Cruz-Maltino. No time adversário, Erick Flores rodou e voltou ao time de Saquarema. Naquele 2011, aquela partida fez parte de um péssimo início de ano. PC Gusmão foi demitido, Ricardo Gomes assumiu, fez ajustes e o time engrenou até o título da Copa do Brasil e o vice-campeonato no Brasileiro.
Desde aquele dia, são dez jogos com oito vitórias vascaínas e dois empates.