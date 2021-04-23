Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Última derrota do Vasco para o Boavista, adversário na Copa do Brasil, foi há dez anos. Relembre
Última derrota do Vasco para o Boavista, adversário na Copa do Brasil, foi há dez anos. Relembre

Cruz-Maltino encarou o time de Saquarema no último final de semana, pelo Campeonato Carioca, e empatou. Duelos, agora, serão pela terceira fase do mata-mata nacional...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:52

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O último adversário do Vasco no Campeonato Carioca será o próximo rival na Copa do Brasil. O sorteio definiu que o Boavista vai encarar o Cruz-Maltino na terceira fase da competição. O confronto será em duas partidas, mas o retrospecto é amplamente favorável ao time de São Januário. A última derrota carioca foi há dez anos.Era janeiro de 2011 quando a crise se instalava no Vasco por conta de um início de ano caótico. Naquele dia 27, o Estádio Nilton Santos assistiu à terceira derrota seguida, houve protestos da torcida contra o então técnico Paulo César Gusmão e o 3 a 1 foi para lá de merecido.
Confira as escalações daquele jogo:
BOAVISTA: Thiago, Joílson, Gustavo, Santiago e Edu Pina (Pessanha); Roberto Lopes (Julio Cesar), Thiaguinho, Erick Flores (Fábio Fedelis) e André Luis; Tony e Frontini - Técnico: Alfredo Sampaio.
VASCO: Fernando Prass, Fagner, Dedé, Anderson Martins e Ramon (Max); Eduardo Costa, Romulo, Felipe (Jeferson) e Carlos Alberto; Eder Luis (Enrico) e Marcel - Técnico: Paulo César Gusmão.
-> Confira a tabela da Copa do Brasil
Sim. O Romulo titular naquele dia é o mesmo que voltou recentemente ao Cruz-Maltino. No time adversário, Erick Flores rodou e voltou ao time de Saquarema. Naquele 2011, aquela partida fez parte de um péssimo início de ano. PC Gusmão foi demitido, Ricardo Gomes assumiu, fez ajustes e o time engrenou até o título da Copa do Brasil e o vice-campeonato no Brasileiro.
Desde aquele dia, são dez jogos com oito vitórias vascaínas e dois empates.

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados