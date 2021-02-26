Uillian Correia se despede do Red Bull Bragantino; volante deve definir futuro nos próximos dias

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O volante Uillian Correia se despediu do Red Bull Bragantino na tarde desta sexta-feira (26), por meio de suas redes sociais. O jogador, que disputou 67 jogos pelo clube e conquistou três títulos, ainda não acertou com nenhuma equipe para a próxima temporada.

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Segundo apurado pela reportagem do LANCE!, o jogador, de 31 anos, tem propostas de clubes da Série A do Brasileirão e deve definir o seu futuro nos próximos dias.

VEJA COMO FICOU A TABELA DO BRASILEIRÃONa mensagem de despedida, Uillian Correia agradeceu o clube e os torcedores. Também relembrou as conquistas com a camisa do Bragantino. Com o Massa Bruta, o jogador foi campeão do Brasileiro da Série B de 2019 e do Troféu do Interior 2020. Com a camisa do RB Brasil, antes da junção com o Bragantino. faturou a taça do Troféu do Interior em 2019. - Desde quando cheguei ao RB Brasil tive a certeza que era um projeto vencedor! Olhar para trás e saber que escrevi meu nome nessa história só me enche de orgulho. O título da Série B foi só o inicio de uma trajetória vitoriosa. Foram 67 jogos disputados e três títulos vestindo e honrando essa camisa. No Brasileiro de 2020 veio uma vaga na sul-Americana e, depois de 25 anos, o Bragantino irá disputar uma competição internacional - escreveu o jogador. Uillian também agradeceu a todos os funcionários e aos torcedores, além de comentar sobre o futuro da carreira.