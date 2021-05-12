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futebol

Uefa divulga arbitragem das finais de Champions League e Liga Europa

Antonio Miguel Mateu Lahoz apitará final da Champions entre Manchester City e Chelsea. Clément Turpin comandará o duelo da Liga Europa entre Villarreal e Manchester United...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 16:00
Crédito: FRANCK FIFE / AFP; ATTILA KISBENEDEK / AFP
A Uefa divulgou nesta quarta-feira as equipes de arbitragem para as finais de Champions League e Liga Europa, respectivamente. Para a Liga dos Campeões, o espanhol Antonio Miguel Mateu Lahoz foi escolhido, enquanto o francês Clément Turpin apitará o embate da Europa League.
+ Veja a tabela da Champions League e a tabela da Liga EuropaAntonio Miguel Mateu Lahoz, também chamado apenas de Mateu Lahoz, apitará sua primeira final de Champions. O espanhol de 44 anos já foi quatro árbitro, na decisão entre Liverpool e Tottenham, em 2019. A final deste ano será no dia 29 de maio, entre Manchester City e Chelsea.
A princípio marcada para a cidade de Istambul, na Turquia, o jogo pode ser realizado na cidade do Porto, em Portugal.
Na atual edição da Champions League, Mateu Lahoz apitou seis jogos, sendo um pela eliminatória anterior à fase de grupos, quatro na fase de grupos e o jogo de ida das quartas de final entre Bayern e PSG. O espanhol não esteve envolvido em nenhum jogo de Manchester City ou Chelsea.
A final da Liga Europa, entre Villarreal e Manchester United, será disputada no dia 26 de maio, no Estádio Gdansk, na cidade de Gdansk, na Polônia.
Clément Turpin apitou um jogo na atual edição da Liga Europa, no duelo de volta entre PSV e Olympiacos, pela fase de 16 avos de final. Na Champions, o francês comandou seis jogos, sendo um na eliminatória anterior à fase de grupos, três na fase de grupos, um nas oitavas de final e um nas quartas.

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