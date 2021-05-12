Uefa divulga arbitragem das finais de Champions League e Liga Europa

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A Uefa divulgou nesta quarta-feira as equipes de arbitragem para as finais de Champions League e Liga Europa, respectivamente. Para a Liga dos Campeões, o espanhol Antonio Miguel Mateu Lahoz foi escolhido, enquanto o francês Clément Turpin apitará o embate da Europa League.

+ Veja a tabela da Champions League e a tabela da Liga EuropaAntonio Miguel Mateu Lahoz, também chamado apenas de Mateu Lahoz, apitará sua primeira final de Champions. O espanhol de 44 anos já foi quatro árbitro, na decisão entre Liverpool e Tottenham, em 2019. A final deste ano será no dia 29 de maio, entre Manchester City e Chelsea.

A princípio marcada para a cidade de Istambul, na Turquia, o jogo pode ser realizado na cidade do Porto, em Portugal.

Na atual edição da Champions League, Mateu Lahoz apitou seis jogos, sendo um pela eliminatória anterior à fase de grupos, quatro na fase de grupos e o jogo de ida das quartas de final entre Bayern e PSG. O espanhol não esteve envolvido em nenhum jogo de Manchester City ou Chelsea.

A final da Liga Europa, entre Villarreal e Manchester United, será disputada no dia 26 de maio, no Estádio Gdansk, na cidade de Gdansk, na Polônia.