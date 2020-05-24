TV relembra a final do Brasileiro de 1983, o do tri do Flamengo

Crédito: Fla é tri e Zico inicia a volta olímpica após a vitória sobre o Santos. Dias depois, o Galinho para a Udinese (Divulgação

O torcedor do Flamengo tem a oportunidade de relembrar uma conquista histórica neste domingo. Às 21h, a TV Gazeta programou o VT da segunda partida da final do Campeonato Brasileiro de 1983 (na época chamada de Taça de Ouro), que terminou com vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Santos, no dia 29 de maio, no Maracaña. O resultado levou o Rubro-Negro ao terceiro título brasileiro (havia vencido em 1980 e 1982).

O jogo é um dos mais marcantes da história do Flamengo por vários motivos:

- Foi a última conquista do elenco que é considerado o melhor da história do Flamengo, o da Era Zico, que acumulou, além do tri nacional, quatro cariocas, uma Libertadores e um Mundial entre 1978 e 1983.

- Foi também o último jogo de Zico com a camisa do Flamengo antes de seguir para os italianos da Udinese (ele retornaria em 1985, já com o Mengo sem vários dos campeões do mundo).

- Muitos consideram que nesta partida o meia Adílio (um dos top10 da história do Fla) fez a sua melhor partida com a camisa do clube.

- O jogo teve público de 155.523, o maior da história do Campeonato Brasileiro e, como nenhum estádio do país (remodelados, como o Maracanã, ou inaugurados) atualmente tem capacidade acima de 80 mil, esta marca deverá ficar eternizada, ou pelo menos ser mantida por muito tempo.

Como foi

O Flamengo chegou à final após uma campanha irregular. Em certo momento, com o time com a classificação a perigo, o treinador Carlos Alberto Torres passou a apostar em garotos (Bigu e mais dez, disse o capita do Tri após o volante ter sido o destaque de uma vitória que valeu a classificação para os mata-matas). Após eliminar Vasco e Athletico-PR, o Mengo chegou na decisão com o Santos. Perdeu a primeira em São Paulo por 2 a 1 e, na volta.... Todos poderão acompanhar neste domingo a partir das 21h, na Gazeta, no Mesa Redonda. Um spoiler: não perca nem o primeiro minuto, pois o Fla abriu o placar antes dos 60 segundos iniciais, gol do Galinho!

O time? Real, Leandro, Marinho, Figueiredo e Junior; Vitor, Adílio e Zico; Elder, Baltazar e Julio Cesar.

Como assistir