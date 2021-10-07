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TV Globo e Coritiba chegam a acordo de três anos por direitos do Campeonato Brasileiro

Com decisão da Warner em encerrar acordo no fim da atual temporada, acordo entre as partes terá validade de 2022 até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 16:10

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 16:10

Crédito: Coxa está cada vez mais perto de retornar a elite do futebol nacional (Divulgação/Coritiba
Com vínculo vigente junto a Warner para exibir seus jogos de Campeonato Brasileiro onde, em 2020, eram exibidos somente na TNT Sports e no sistema de streaming desejado pelo conglomerado estrangeiro, o Coritiba acertou com a TV Globo já pensando nos próximos anos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA informação, publicada pelo jornalista Pedro Melo, do 'Paraná Portal', dá conta do acordo válido para o SporTV, na TV por assinatura, bem como junto a TV Globo, nos canais de TV aberta, com duração de 2022 até 2024.
Além da quantia fixa recebida pela cota igualmente dividida entre todos os clubes que assinaram com a emissora carioca, equivalente a 40% da verba, os outros 60% estão divididos igualmente em posição alcançada na tabela (30%) e jogos transmitidos (30%).
O Coxa fez parte de um grupo considerável de clubes que "embarcaram" na ideia da Warner em chegar como a principal concorrente nas transmissões nacionais a Rede Globo, tendo agregado em seu primeiro pacote de adesão, além do Coxa, Athletico, Bahia, Ceará, Fortaleza, Juventude, Palmeiras e Santos. Sendo que, neste momento, quatro deles (Ceará, Fortaleza, Juventude e Santos) também entraram em novo acordo com a Globo pelo mesmo período.
Porém, foi justamente a divisão dos direitos com a Rede Globo que naturalmente conduzia a impossibilidade da veiculação de alguns jogos, prejudicando a sustentabilidade do modelo de transmissão projetado, que fizeram a Warner tomar a decisão encerrar a exibição do torneio após o fim da edição desta temporada.

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