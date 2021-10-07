TV Globo e Coritiba chegam a acordo de três anos por direitos do Campeonato Brasileiro

Crédito: Coxa está cada vez mais perto de retornar a elite do futebol nacional (Divulgação/Coritiba

Com vínculo vigente junto a Warner para exibir seus jogos de Campeonato Brasileiro onde, em 2020, eram exibidos somente na TNT Sports e no sistema de streaming desejado pelo conglomerado estrangeiro, o Coritiba acertou com a TV Globo já pensando nos próximos anos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA informação, publicada pelo jornalista Pedro Melo, do 'Paraná Portal', dá conta do acordo válido para o SporTV, na TV por assinatura, bem como junto a TV Globo, nos canais de TV aberta, com duração de 2022 até 2024.

Além da quantia fixa recebida pela cota igualmente dividida entre todos os clubes que assinaram com a emissora carioca, equivalente a 40% da verba, os outros 60% estão divididos igualmente em posição alcançada na tabela (30%) e jogos transmitidos (30%).

O Coxa fez parte de um grupo considerável de clubes que "embarcaram" na ideia da Warner em chegar como a principal concorrente nas transmissões nacionais a Rede Globo, tendo agregado em seu primeiro pacote de adesão, além do Coxa, Athletico, Bahia, Ceará, Fortaleza, Juventude, Palmeiras e Santos. Sendo que, neste momento, quatro deles (Ceará, Fortaleza, Juventude e Santos) também entraram em novo acordo com a Globo pelo mesmo período.