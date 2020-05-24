TV do clube escolhe dez gols 'com a cara de Corinthians'; veja vídeo

Com mais um produto para entreter os torcedores neste período sem jogos por conta da pandemia de coronavírus, a Corinthians TV publicou mais um "top 10" de gols clube em seu canal no YouTube. Desta vez o tema escolhido foi "gols no fim de jogo", ou como a postagem diz "com a cara de Corinthians".

Dos dez tentos escolhido, seis foram marcados em clássicos contra Palmeiras, Santos ou São Paulo, desses seis, dois foram em semifinais do Paulistão e um em final. Contra o rival alviverde, a lista inclui dois momentos históricos do duelo, um com Ronaldo, em 2009, e outro com Jô, em 2017.

Mas o ranking não é feito apenas de triunfos em cima de rivais, há também passagens marcantes na campanha da Copa Libertadores de 2012, competição que o Timão conquistou. Foram escolhidos três gols daquela edição, cada um com o seu grau de importância, mas todos com o espírito do corintiano.E MAIS:Jô encaminha rescisão no Japão, mas Timão pode ter concorrênciaPiá, ex-meia de Corinthians e Ponte Preta, é preso pela quarta vezMilagre de Cássio, gol de Paulinho... Há oito anos Corinthians garantia vaga para a semi da LibertadoresTimão 'descobre' jogo de 1916 e altera contagem histórica; entendaLuan fala da rotina no isolamento e de como foi marcar na Arena vaziaCotado para voltar, Jô é o jogador mais novo a marcar pelo CorinthiansUm que não poderia ficar fora do ranking, certamente, é aquele que para muitos torcedores do clube ficou marcado como divisor de águas na história: o de Basílio, contra a Ponte Preta, no terceiro jogo da final do Paulistão de 1977, gol que tirou o Corinthians de um jejum de quase 23 anos sem títulos.