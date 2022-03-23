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Turma da Mônica vai participar da transmissão de Corinthians e Guarani no Paulistão

Iniciativa é uma tentativa de levar o público de Timão e Bugre ao YouTube Kids, plataforma voltada ao público infantil...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 18:13

Publicado em 23 de Março de 2022 às 18:13

Nesta quinta-feira (24), às 19h, na Neo Química Arena, Corinthians e Guarani vão se enfrentar de olho em uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. A partida terá a participação dos personagens das histórias de quadrinho da 'Turma da Mônica'.> GALERIA - Relembre os jogos de mata-mata do Timão na Neo Química Arena
A parceria entre os personagens criados por Mauricio de Sousa e o Paulistão foi feita para levar a competição estadual para o YouTube Kids, plataforma do YouTube com conteúdo feitos para crianças.
> TABELA - Confira os jogos e simule a reta final do Paulistão
Os quatro principais personagens (Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão) vão estar na transmissão feita através do Youtube Kids. Não é a primeira vez que os astros da Turma da Mônica aparecem em um jogo do Paulistão.
Durante a fase de grupos desta edição do Campeonato Paulista, cada um dos personagens, identificados com um dos quatro grandes clubes paulistas, comentou jogos das equipes. Mônica é identificado ao Tricolor, Cascão com o Timão, Magali com o Peixe, e Cebolinha com o Verdão.
- Além de estimular o esporte com bom-humor, e respeitando as torcidas, o objetivo é participar de conversas que têm relação com a Turma. O futebol sempre fez parte da nossa história - disse Marcos Saraiva, executivo da Mauricio de Sousa Produções.
Cada um dos clássicos disputados também contou com comentários de outros personagens da Turma. Além do jogo desta quinta-feira envolvendo Corinthians e Guarani, a ação também seguirá acontecendo nas semifinais e na segunda partida da final.
Crédito: (Foto:AgênciaCorinthians

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