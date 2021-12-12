Túlio torce para que evento 'Estrela Solidária' aconteça todo ano no Botafogo: 'Foi só o começo'

O ano do torcedor do Botafogo foi encerrado de forma especial. Com o título da Série B do Brasileirão garantido, o clube realizou um amistoso entre amigos do Túlio Maravilha e amigos do Loco Abreu neste sábado, no Estádio Nilton Santos - em campo, melhor para o brasileiro, que venceu por 3 a 1.+ Réplica: após interesse da Volt, Kappa faz proposta para renovar com o Botafogo

O destaque do título do Campeonato Brasileiro de 1995, contudo, espera que a coisa não pare por aí. Túlio tem vontade de que esse jogo, de caráter amistoso, vire recorrente todo fim de ano no clube de General Severiano.

– É bom ter esse evento da Estrela Solidária. Foi só o começo, espero que eles tenham gostado. A torcida compareceu, se tiver mais tempo de planejamento dá para repetir e trazer muito mais craques do futebol raiz dos anos 80, 90 e 2000 e fazer esse encontro de gerações - afirmou, após a partida.

Além do reencontro com a torcida, Túlio também teve a oportunidade de marcar pela primeira vez no Nilton Santos. Sem ter tido a chance de atuar no estádio de forma recorrente quando jogador do Botafogo, o ex-jogador também valorizou a participação dos filhos.

– Tinha jogado só uma vez aqui, peguei só Maracanã e Caio Martins. Poder voltar aqui depois de muito tempo, com 52 anos e tendo saúde, e poder jogar ao lado do Cristian e do Tulinho, meus filhos que são apaixonados por futebol, não tem preço. Estou realizado, foi mais um sonho que o Botafogo me proporcionou, vai ficar marcado para a história - contou.+ VP do Botafogo diz que renovação de Gatito Fernández 'está avançada': 'Estou otimista'

Bicho do Loco Abreu por conta derrota? Nada disso, garante Túlio. O camisa 7 ressaltou que o evento era, acima de tudo, para arrecadar alimentos.

– Aqui tudo é festa. O melhor resultado foi o comparecimento da torcida, o alimento não-perecível porque nós vamos ajudar muitas instituições de caridade. Esse foi o grande vencedor da tarde. É tudo Botafogo - finalizou.