Tudo igual: Goiás e Botafogo ficam no empate pela Série B

Crédito: Reprodução / Premiere FC

Um dos jogos que prometia trazer mais equilíbrio na Série B do Brasileirão seguiu à risca o esperado. Goiás e Botafogo não saíram do empate e ficaram no 1 a 1 em partida disputada na Serrinha na noite desta terça-feira, em jogo válido pela 32ª rodada do torneio nacional. Hugo e Joel Carli fizeram os gols.O resultado não foi bom para ninguém: o Botafogo chegou a 56 pontos e perdeu a chance de ultrapassar o Coritiba e ficar na liderança. O Goiás, por sua vez, é o 4º colocado com 53 pontos e não abre vantagem dentro do G4.

Confira a classificação da Série B

O Goiás, agora, terá uma semana livre. O Esmeraldino volta aos gramados na próxima terça-feira para enfrentar a Ponte Preta na Serrinha às 21h30. O Botafogo entra em campo no dia seguinte para medir forças com o Confiança às 19h no Estádio Nilton Santos.

PRESENTE DE NATAL ADIANTADONão demorou muito para o público na Serrinha, que apoiou o Goiás desde os primeiros instantes do jogo, explodir. Logo aos quatro minutos, Warley recuou a bola dentro da área, Diego Loureiro furou o chute e ela sobrou limpa para Hugo apenas completar para o fundo das redes, fazendo a festa da torcida.

REAÇÃO IMEDIATAA vantagem alviverde durou pouco. Pouco mais de cinco minutos depois, Chay aproveitou o rebote de uma falta e acertou um cruzamento na cabeça de Joel Carli, que subiu mais alto que a defesa para cabecear e empatar a partida para o Botafogo.

Mesmo com o começo agitado, os gols pararam por aí no primeiro tempo. O restante da etapa mostrou o Goiás mais ativo no campo ofensivo, mas com dificuldade para furar a defesa do Botafogo. O Alvinegro, por sua vez, pouco ameaçou o rival.

JOGO TRUNCADOToda a velocidade e intensidade do primeiro tempo viraram faltas e entradas duras na etapa complementar. Tanto Goiás quanto Botafogo pararam a partida com muitas intervenções físicas, dificultando o desenvolvimento de qualquer tipo de jogada e da continuidade do ataque.

PRESSÃOOs minutos finais foram de uma "trocação franca" de oportunidades dos dois lados, já que o empate não era bom para nenhuma das equipes. O Botafogo até tentou pressionar e ameaçou o Esmeraldino com bolas aéreas na reta final do jogo, mas nada suficiente para marcar. No fim, as duas equipes saíram da partida com um ponto.

FICHA TÉCNICAGOIÁS 1 X 1 BOTAFOGO​Data e horário: 26/10/2021, às 21h30​Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)Árbitro: Anderson Daronco (FIFA - RS)​Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA - RS) e Michel Stanislau (RS)VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA - PR)Gramado: RuimCartões amarelos: Fellipe Bastos, Caio Vinícius, Rezende e Hugo (GOI); Luiz Henrique (BOT)Cartões vermelhos:

Gols: Hugo (1-0, 4'/1ºT); Carli (1-1, 10'/1ºT)

GOIÁS: Tadeu; Diego, David Duarte, Reynaldo, Hugo; Caio Vinícius (Rezende 23'/2ºT), Fellipe Bastos; Luan Dias (Dadá Belmonte 23'/2ºT), Elvis, Alef Manga (Pedro Bahia 34'/2ºT); Nicolas (Welliton 23'/2ºT). Técnico: Marcelo Cabo.