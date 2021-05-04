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Tuchel se diz confiante antes de duelo com o Real Madrid, mas descarta favoritismo: 'Tudo está aberto'

Treinador do Chelsea diz que ainda não tem nada decidido e alerta sobre volta de Sergio Ramos ao Real Madrid: 'Muda as coisas para porque é o capitão da equipe'...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 14:43
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Na véspera do duelo decisivo entre Chelsea e Real Madrid, pelo jogo de volta das semifinais da Champions League, o técnico Thomas Tuchel, dos Blues, mostrou confiança na classificação inglesa. O comandante alemão, entretanto, descartou dizer que sua equipe é favorita.
+ Veja a tabela da Champions League- Sentimos isso, sim. Descansamos os jogadores e a intenção agora é manter a intensidade do jogo contra o Real. É muito importante, há muita pressão e é o jogo de volta, que é decisivo, por isso é importante chegar com muita confiança para enfrentar uma equipe como o Real Madrid. Sabemos do desafio que temos pela frente. Tudo está aberto - disse Tuchel.
+ Semana Europeia: Neymar e outros brasileiros brilham no Velho Continente com muitos gols
Thomas Tuchel também falou a respeito da volta de Sergio Ramos, que está recuperado de lesão e foi novamente relacionado. Para o treinador, o nível do Real Madrid aumenta consideravelmente com seu capitão.
- Não sei se o Ramos vai poder jogar amanhã, mas é algo que muda as coisas para porque é o capitão da equipe de maior sucesso dos últimos anos. Não podemos perder a cabeça pensando nesse assunto, acho que vai começar e devemos estar preparados para isso - concluiu.

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