Tuchel se diz confiante antes de duelo com o Real Madrid, mas descarta favoritismo: 'Tudo está aberto'

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Na véspera do duelo decisivo entre Chelsea e Real Madrid, pelo jogo de volta das semifinais da Champions League, o técnico Thomas Tuchel, dos Blues, mostrou confiança na classificação inglesa. O comandante alemão, entretanto, descartou dizer que sua equipe é favorita.

+ Veja a tabela da Champions League- Sentimos isso, sim. Descansamos os jogadores e a intenção agora é manter a intensidade do jogo contra o Real. É muito importante, há muita pressão e é o jogo de volta, que é decisivo, por isso é importante chegar com muita confiança para enfrentar uma equipe como o Real Madrid. Sabemos do desafio que temos pela frente. Tudo está aberto - disse Tuchel.

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Thomas Tuchel também falou a respeito da volta de Sergio Ramos, que está recuperado de lesão e foi novamente relacionado. Para o treinador, o nível do Real Madrid aumenta consideravelmente com seu capitão.