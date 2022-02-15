Tuca Guimarães mantém confiança no Juventus e mostra otimismo para o clássico contra Portuguesa

Após um início com quatro vitórias consecutivas na Série A2 do Campeonato Paulista, o Juventus, que não conquistava 12 pontos consecutivos desde 2020, agora acumula dois jogos sem vitória, o último deles, um empate contra o Oeste, em Barueri. VEJA A TABELA DA SÉRIE A-2 DO CAMPEONATO PAULISTA!

Apesar dos últimos resultados, Tuca Guimarães, técnico do Moleque Travesso, avaliou o desempenho da sua equipe que hoje está na segunda colocação da Série A2.

- Nossa caminhada segue dentro do que nós planejamos. Largamos forte, conseguimos as vitórias que hoje nos fazem brigar pelo primeiro lugar na tabela. Contra o Linense (5ª rodada), nós tivemos um jogo totalmente atípico, onde tivemos volume, mandamos no jogo inteiro, mas o adversário acabou, em uma única finalização, nos penalizando e acabamos perdendo o jogo. Já no sábado, contra o Oeste, foram dois times brigando pelo topo da tabela. Conseguimos dominar as ações, comandar o segundo tempo, segurando a bola, mas o resultado não veio. Mas esse ponto tem que ser celebrado - comentou Tuca.Para voltar a série de vitórias, o Juventus tem pela frente o Derby dos Imigrantes, o clássico contra a Portuguesa, já na próxima quarta-feira (16). Apesar de esperar um jogo duro entre líder e vice-líder, o técnico grená se mostra confiante em transferir para o jogo tudo aquilo que vem sendo trabalhado nos treinamentos.

- Contra a Portuguesa temos outro jogo importantíssimo. A Portuguesa, que não por acaso, hoje lidera a competição. Mas a gente tem a tranquilidade para dizer que vamos procurar fazer um grande jogo. É jogo grande, que é decidido nos detalhes, em momentos e tomadas de decisão acertadas e temos que estar muito tranquilos para fazer tudo o que a gente trabalha durante a semana, tudo aquilo que nós preparamos para o time realizar dentro dos jogos. Perspectiva maravilhosa para fazermos um jogo muito bom e voltarmos aos resultados positivos - analisou.

O clássico entre Juventus e Portuguesa será realizado no estádio do Canindé, na próxima quarta-feira (16), às 20h. O duelo marca o confronto entre o líder, a Lusa, contra o vice-líder, o Moleque Travesso.